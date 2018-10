Víctimas del terrorismo irrumpen en un acto por los huidos de ETA en Tolosa Consuelo Ordóñez dialoga con uno de los organizadores del acto. / Josu García Aunque ha habido un pequeño forcejeo, el acto se ha desarrollado con normalidad pese a la sorpresa inicial JOSU GARCÍA Sábado, 6 octubre 2018, 14:55

Cuatro víctimas del terrorismo han irrumpido esta mañana en un acto que se celebraba en Tolosa para reclamar el regreso de «los refugiados, deportados y huidos» de ETA. El grupo de víctimas, liderado por Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio, edil del PP asesinado por un comando terrorista en San Sebastián, ha mostrado carteles para exigir que los miembros de la banda regresen a España para ser juzgados porque son «unos criminales».

Pese a que Ordóñez y sus acompañantes han invadido el espacio que ocupaba el acto (se han metido entre las primeras filas del público) , no ha habido incidentes. Algunas de las personas de la organización se han interpuesto entre los asistentes y las víctimas para evitar altercados. Al principio, se ha producido una situación de sorpresa y silencio. Después , los presentes han prorrumpido en gritos de «jo ta ke, irabazi arte» («una y otra vez hasta ganar») y «faxistak kanpora» («fuera fascistas»).

Posteriormente, el grupo de víctimas ha salido del recinto y ha intentado entrar por otro punto. Pero han sido neutralizados antes de que entraran de nuevo. Y en un tercer intento ha habido un pequeño forcejeo.

En el lugar no había presencia policial, al menos no había agentes de uniforme. Con todo, no ha dado la sensación de que pudieran producirse altercados. Incluso Ordóñez ha dialogado brevemente con uno de los organizadores para entregarle una lista con los nombres de los huidos de ETA.

«Nosotros coincidimos con lo que estas personas están pidiendo hoy aquí, claro que queremos que vuelvan los etarras, pero que no regresen en la impunidad sino que vengan a rendir cuentas y a cumplir las condenas que merecen por sus asesinatos», ha dicho. «Aquí estarán mejor que en Venezuela, tendrán alojamiento y manutención pagada», ha ironizado. Tras la marcha de las víctimas , el acto ha continuado con normalidad.

Duras críticas Sortu

Por su parte, Sortu, la entidad que representa a los presos de ETA, ha criticado a la asociación de víctimas Covite «por venir a Tolosa a reventar un acto político ». «Grupúsculos ultras como Covite -han añadido- pretenden trasladar a este país a épocas pasadas. Pretenden mantenerlo anclado en el pasado. Pretenden generar enfrentamiento, mientras que lo que este pueblo quiere es la paz. Les pedimos que no vengan a tratar de reventar un acto pacífico. Les pedimos que respeten los actos de los demás, e la misma manera que el resto respeta los suyos«, han añadido