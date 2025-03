«Nos vendrán más de 88 menores migrantes porque hay 'efecto llamada'»

- ¿Por qué el PP vasco se opone a un reparto de menores migrantes del que sale beneficiado Euskadi?

- Porque es otro engaño. Nos ... dicen que Euskadi va a recibir menos porque ya acoge a muchos. ¿Pero por qué tenemos ya a muchos? Pues porque aquí hay un 'efecto llamada' que se va a volver a dar ahora. Estamos convencidos de que ese reparto se modificará pasado mañana simplemente porque muchos de los menas que manden a otras comunidades acabarán viniendo aquí. Al final serán más de 88.

- Javier de Andrés propone expulsar a esos menores a sus países de origen. ¿Usted lo comparte?

- Hay que analizar cuántos de esos menores pueden estar mejor con sus familias que en esos centros donde no se les va a poder atender. ¿Hay una tutela efectiva sobre esos menores que permita formarles e integrarles? Es una reflexión que hay que hacer. Y tampoco es que Marruecos esté en guerra, muchos no vienen huyendo de la pobreza ni de la persecución, sino por una expectativa de paraíso en Europa que luego no se van a encontrar.

- Este discurso suena al que expande la extrema derecha.

- Nosotros no estamos en contra de la inmigración, estamos a favor de que sea ordenada. Ésta ha sido siempre una tierra de acogida, pero aquí la gente venía a trabajar. Ahora tenemos un problema que se nos está yendo de las manos y no vale taparse los ojos. Nuestro discurso es razonable y tiene que ser firme frente a la inmigración ilegal y la delincuencia.

- ¿Por qué ven xenófobo el discurso de Junts y no el de Vox?

- Nosotros no estamos catalogando o midiendo el discurso de cada uno. Decía el otro día el portavoz del PNV que no le parecía xenófobo el discurso de Junts, cuando ese partido ha hecho declaraciones más gruesas que Vox. Es un poco incongruente por su parte.

- ¿Se está atando el PP irremediablemente a Vox?

- En absoluto. Los acuerdos que hemos tenido con Vox en otras comunidades en ningún caso ha hecho que renunciemos a nuestros principios.

- Por ejemplo, Mazón ha criticado el Pacto Verde Europeo que el PP aprobó en Bruselas.

- Pero el PP no asumió todo ese acuerdo, votó en contra de una parte importante de esas medidas, fundamentalmente las que afectan al sector primario. El propio PP europeo está reclamando modificaciones.

- ¿Está Mazón hipotecando al resto del PP? ¿Es un activo tóxico para el partido?

- No me quiero pronunciar. Me remito a lo que ya se ha dicho por parte de la dirección nacional del partido. No tengo elementos de juicio.

- ¿Cree que su gestión en la tragedia de la dana fue diligente?

- No le sabría contestar.

- ¿Considera que Feijóo debería actuar para forzar su cese?

- Creo que el PP está diciendo cuáles son las prioridades del momento, que pasan por la reconstrucción, y a partir de ahí se tomarán decisiones políticas.

- Se le nota incómodo cuando le pregunto por Mazón.

- Simplemente creo que aquí tenemos los problemas suficientes como para enredarme en los problemas de otros.