El rey Juan Carlos saluda a Adolfo Suárez en una foto de archivo. EC

Un paso atrás con el 20-N

Tonia Etxarri

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:01

Me faltaba un año para terminar la carrera en la facultad, en Barcelona, cuando murió Franco en la noche del 19 al 20 de noviembre ... de 1975. Recuerdo la incertidumbre que se apoderó del ánimo de tantos ciudadanos que no imaginaban, entonces, que la democracia pudiera instalarse en España en un breve espacio de tiempo (tres años después se aprobó la Constitución) y sin derramar una gota de sangre entre bandos. Otra cosa fue la conjura de ETA que, a pesar de haberse beneficiado de la amnistía, siguió cometiendo el mayor número de asesinatos en los años más difíciles de la Transición.

Un paso atrás con el 20-N