La paralización

Tonia Etxarri

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:00

Que la oposición política esté aguardando que los dos presos preventivos, Koldo y Ábalos, excolaboradores íntimos de Pedro Sánchez, se decidan a tirar de la ... manta (no a través de declaraciones a los medios sino en sede judicial) o que las investigaciones que salpican al núcleo de Ferraz por posible financiación irregular acaben tomando cuerpo da la dimensión de la situación de 'impasse' que vive nuestro país. Con la constatación del camino de aislamiento que ha emprendido el inquilino de La Moncloa, destacado ayer por el exministro socialista Jordi Sevilla que volvió a recordar que, en cuanto se percató del proceso de «podemización» de Pedro Sánchez, se alejó de él. Van pasando muchas cosas, pero sin mayores consecuencias.

