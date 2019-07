ERC tiende la mano a Sánchez aunque pide una mesa de diálogo y dejar votar a los catalanes Gabriel Rufián, durante su intervención en el Congreso de los Diputados. / AFP Rufián apela a la responsabilidad del PSOE para evitar una ruleta rusa de nuevas elecciones CRISTIAN REINO Martes, 23 julio 2019, 10:41

La cuestión catalana pasó ayer de largo en el debate de investidura, pero esta mañana en la segunda sesión ha entrado de lleno. Ha sido con el turno de Esquerra Republicana, que tiene 15 diputados. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha vuelto a tender la mano a Pedro Sánchez. Pero le ha advertido de que para tender la mano y poder votar un acuerdo, debe existir ese pacto entre el PSOE y Unidas Podemos. «Para empezar a caminar hay que moverse», ha señalado.

ERC ha vinculado su voto a que haya un acuerdo entre PSOE y Podemos para la formación de un gobierno. En principio, los republicanos son partidarios de no bloquear la gobernabilidad, a diferencia de sus socios de JxCat, que ayer anunciaron el voto en contra de Sánchez. «Tienen 48 horas para ponerse de acuerdo, pero no dé por hecha nuestra abstención», le ha avisado. Eso sí, ha admitido que están «condenados a entendernos». «Pónganse de acuerdo, por nosotros no será», ha dicho.

Rufián ha apelado a la responsabilidad de Sánchez e Iglesias para evitar unas nuevas elecciones que serían a su juicio un error histórico y una «ruleta rusa». «Aún se puede salvar esta situación», que «solo pagará la izquierda tenga bandera que tenga», les ha espetado a los líderes del PSOE y Unidas Podemos. «Entendámonos», le ha emplazado. «Venimos a hacer política», se ha ofrecido.

El dirigente republicano ha reprochado al candidato socialista que ayer evitara la cuestión catalana, que actúe como si tuviera mayoría absoluta y que se comporte de manera «irresponsable y negligente« pidiendo al mismo tiempo la abstención a Ciudadanos y el PP. También le ha criticado que muestre dos almas diferenciadas. «Aquí estamos, sean conscientes del enorme gesto de generosidad que hoy hacemos», ha apuntado. Rufián ha llamado a Sánchez a sentarse en torno a una mesa con las fuerzas secesionistas para buscar una salida al «conflicto política catalán». «Estamos obligados a solucionar este conflicto político», ha asegurado. «Somos imprescindibles para la gobernabilidad de este país», ha reiterado.

Y ha puesto cuatro propuestas sobre la mesa. En primer lugar, una mesa de diálogo, en el que estén todas las fuerzas. ERC insta a Sánchez a volver a la reunión de Pedralbes. A su juicio fue un avance. Rufián ha apuntado que ERC no es unilateral. «Nuestro presidente dice desde hace mucho: no somos unilaterales, somos multilaterales». Según Rufián, no se puede imponer una República con el 50% de la ciudadanía en contra, pero tampoco una autonomía».

También ha abogado por que se deje votar a la gente, sin llegar a mencionar un referéndum, ha puesto sobre la mesa una fiscalidad más justa y reabrir algunas comisiones de investigación. Rufián quiere que Villarejo o el director del CNI comparezcan en el Congreso para hablar de las «cloacas» del Estado o sobre el atentando del 17-A.

Rufián, de forma indirecta, ha cargado también contra sus socios de JxCat, que abogan por el «no» a Sánchez. «Es naïf e irresponsable el bloqueo a España», ha asegurado. «No lo haremos nunca», ha dicho. «Porque a mí no me roba España», ha señalado. «Me roba Rato, Bárcenas o Pujol», ha rematado.

Rufián ha concluido su segunda intervención hablando de los presos. Ha señalado que Amnistía Internacional pide la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Ha insistido en que los dirigentes encarcelados son «presos políticos». Y ha lanzado una advertencia al candidato del PSOE. «Si cree que (la sentencia), se puede gestionar obviándola, se equivoca», le ha avisado. «Lo que puede pasar en otoño nos complica la vida a todos», ha señalado. Y ha concluido lanzando una pregunta a Sánchez e Iglesias. «¿Por qué es mejor la abstención de Cs y PP a que Iglesias se siente en un ministerio?».