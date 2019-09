El tío de Gabriel encontró la pala y el hacha «extrañamente ordenadas, como para un examen» El tío de Gabriel, durante su declaración. / M. C. El hermano de Ángel, que estuvo en la finca de Rodalquilar los dos primeros días tras el suceso, reconoce las herramientas como habituales en Las Hortichuelas MIGUEL CÁRCELES Almería Miércoles, 11 septiembre 2019, 12:50

Francisco Cruz, tío del pequeño Gabriel Cruz, vestido con un polo de negro luto, ha advertido que encontró en el cortijo de Rodalquilar en el que tuvo lugar la muerte violenta del pequeño la pala y el hacha utilizados para ocultar el cadáver «extrañamente ordenadas, como para un examen». En una breve declaración ante la que fue la pareja sentimental de su hermano, Francisco ha advertido que esa situación le llamó poderosamente la atención pero que, inmediatamente, la pasó por alto -en ese momento se buscaba a su sobrino, sin paradero conocido-.

Cruz, además, ha indicado que no había visto jamás antes dichas herramientas, no solo la pala y el hacha, también un rastrillo, en dicho cortijo y que, sin embargo, eran herramientas que estaban normalmente en otra vivienda de la familia, la de Las Hortichuelas, la residencia habitual de la abuela del menor y madre del testigo.

La defensa de Ana Julia Quezada ha subrayado que el testigo no apuntó en anteriores declaraciones a esta conexión: que las herramientas estaban antes en otro cortijo y no en Rodalquilar. Sin embargo, la juez Dodero, presidenta del tribunal, ha considerado que no es una contradicción en si misma y ha aceptado la protesta de la defensa.

El hermano de Ángel Cruz ha subrayado asimismo que pese a que la relación de Ana Julia Quezada con Cruz era «normal» -de apoyo-, sí que le observó «nerviosa». Hasta el punto de que, ha rememorado, en una ocasión debió conducirla entre Rodalquilar, en donde la encontró de forma sorpresiva fumando junto al terreno de gravilla en el que se ocultó el cuerpo de Gabriel durante doce días, y hasta Las Hortichuelas debido a que, por su estado de nervios, no se veía capaz de conducir.

La camiseta fue clave

El capitán jefe de la Policía Judicial de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil en Almería, primer interrogado en la tercera sesión del juicio ha aseverado que pese a que al principio se inició una investigación prospectiva sobre el entorno familiar o las personas que, residentes en el entorno de Las Hortichuelas, pudieran tener antecedentes de carácter sexual o violento, no fue hasta la jornada en la que se halló la camiseta de Gabriel, al tercer día de su desaparición, cuando los investigadores se centraron en Ana Julia Quezada.

«Además, pierde dos veces el móvil. Extrañamente, primero en unos arbustos y después con una niña también desaparece», ha advertido el agente como elementos extraños, poco comunes, que acabaron sorprendiendo a los investigadores.

Un agente de la Policía Local de Níjar, amigo personal de Ángel Cruz, ha recordado durante su declaración que la camiseta del niño apareció en un terreno que él mismo había batido, y que la prenda estaba seca y sin manchas, pese a la fuerte lluvia de la madrugada. «En cuanto Ángel me contó lo de la camiseta, vi que era un plan», ha aseverado.

En esta tercera jornada declararán siete personas, entre ellas el exmarido de la acusada, Miguel Ángel Redondo, residente en Burgos y padre de su hija Judith.

«Los derechos humanos son intocables»

La madre del pequeño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha agradecido este miércoles las muestras de «afecto» y «cariño» recibidas durante la celebración del juicio con jurado que acoge la Audiencia Provincial de Almería contra la autora confesa del crimen, Ana Julia Quezada, por el que declaró a puerta cerrada y sin mampara en la tarde de este martes.

Muchísimas gracias a todas las muestras de afecto y cariño recibidas. Los derechos humanos son intocables, así como los niños. #porlasonrisadeGabriel Gracias infinitas a los que alzáis la voz junto a la nuestra en la lucha de un trato más sensible y con el respeto que se merece. pic.twitter.com/KZDTiLvUtf Patricia Ramírez (@PatriRamirez_) September 11, 2019

«Gracias infinitas a los que alzáis la voz junto a la nuestra en la lucha de un trato más sensible y con el respeto que se merece», ha manifestado Patricia Ramírez en un apunte en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha incidido en que «los derechos humanos son intocables, así como los niños» con la etiqueta #porlasonrisadeGabriel.

Compartimos con vosotros el comunicado que los padres de Gabriel han emitido pidiendo ayuda y apoyo a un pacto ético por la sonrisa de Gabriel. https://t.co/AiosBOG9Olpic.twitter.com/Rh1QJcHkx8 TodosSomosGabriel (@TodosSomosGabri) September 7, 2019

A través de su perfil ha recordado la campaña impulsada a través de la web mareadebuenagente.org con la que ha solicitado un correcto tratamiento informativo y ha compartido de nuevo el logotipo del 'Pacto ético por la sonrisa de Gabriel', con el que presente simbolizar «el respeto hacia su memoria» así como a la «intimidad y voluntad de callar la rabia» para favorecer «un juicio justo».