José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su exasesor Koldo García EP

El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO

El magistrado Leopoldo Puente convoca al exministro y al que fuera su asesor tras conocerse el pasado viernes el informe sobre la situación patrimonial del exministro de Transportes

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:07

Comenta

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado de nuevo a declarar como investigados al exministro José Luis Ábalos, y a quien fue su ... asesor Koldo García, para los próximos 15 y 16 de octubre, respectivamente, a la vista del informe de la UCO de la Guardia Civil del pasado viernes sobre la situación patrimonial del extitular de Transportes y su vinculación económica con la de García.

