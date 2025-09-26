Subijana y Pradales alertan de la necesidad de más jueces en Euskadi para paliar «el déficit» y la «saturación»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha lanzado en la apertura del año judicial en Euskadi una reclamación que ... lleva planteando desde hace años sin que, al menos a día de hoy, haya sido satisfecha: aumentar el número de jueces y juezas que desarrollan su labor en el País Vasco. Una cifra que se considera insuficiente y que, para el máximo responsable del TSJPV, supone un «déficit» que se convierte en el «punto más vulnerable del sistema de justicia». Una tesis a la que se ha sumado el lehendakari, quien ha hablado de «saturación».

Subijana ha hecho estas declaraciones en un acto que ha contado con una amplia representación institucional en la que, entre otros, han estado Imanol Pradales; los vicelehendakaris, Ibone Bengoetxea y Mikel Torres; el ministro de Justicia, Félix Bolaños; los consejeros de Justicia, María Jesús San José, y de Seguridad, Bingen Zupiria; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia.

Como viene siendo habitual en los últimos años, la ceremonia se ha celebrado en un contexto convulso, con varios procesos judiciales que afectan a cargos públicos, como el fiscal general del Estado, o que impactan de lleno en la política, como el que tiene que ver con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Un clima polarizado del que Subijana ha intentado abstraerse para centrarse en la situación en la que se encuentra la Justicia en Euskadi.

Y ahí el foco lo ha vuelto a poner en la carencia de jueces. Y lo ha hecho con un dato claro. Si la media en la Unión Europea es de 17 jueces por cada 100.000 habitantes, en Euskadi esa tasa se queda en 10,1, «y eso provoca la imposibilidad de absorber la carga de trabajo» en todos los ámbitos.

Subijana ha avisado de la necesidad de hacer en «un plazo razonable» una convocatoria que tenga en cuenta «las necesidades existentes» y las que piedan venir en el futuro por las jubilaciones de los actuales titulares. Pero «los vientos que llegan hasta el momento no transitan en esa dirección», ha lamentado el presidente del Superior vasco, quien ha puesto un ejemplo vinculado con la violencia machista. «Ante una propuesta conjunta del Departamento de Justicia y del Tribunal Superior de crear una plaza adicional» en los juzgados de las tres capitales, de Getxo y Batakaldo, solo se hapuesto en marcha la de la localidad de la Margen Izquierda, «y quitando y transformando una de la Sección de Instrucción». Subijana ha tirado de ironía: «Es una plasmación de la teoría económica del decrecimiento, con menos hay que conseguir más».

Por su parte, Pradales ha hablado de la Justicia como un elemento fundamental de la democracia, y ha recalcado que debe ser, entre otra cuestiones, «eficaz, rápida, humana y cercana». Como Subijana, ha subrayado la necesidad de contar «con más plazas para paliar la saturación» y el «déficit estructual». En este sentido, el lehendakari ha alertado que esa falta de agilidad puede hacer aumentar la «percepción» de que muchos delitos «quedan impunes». Y ha añadio ante las máximas autoridades judiciales y políticas. «Tenemos que hacer rmás para atajar la multireincidencia».