Bolaños carga contra las «actuaciones judiciales incomprensibles»

El Gobierno de Pedro Sánchez está convencido de que durante los últimos meses se han desarrollado toda una serie de «actuaciones judiciales incomprensibles» que ponen ... en peligro el «buen nombre» de la Justicia en España. Unos procesos en los que están incluidas las decisiones de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno. En el caso de Begoña Gómez, Félix Bolaños ha reconocido que presentó de forma «discreta» dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mostrar su malestar por este tipo de casos. Lo que ahora pide el ministro de Justicia al órgano de gobierno de los jueces es que haga su trabajo con «agilidad» para resolver esas protestas.

El malestar del Ejecutivo con las instrucciones que están llevando varios magistrados, en especial Juan Carlos Peinado, es notorio y se viene manifestando en los últimos tiempos cada vez que uno de sus miembros tiene oportunidad. Uno de los más combativos es Bolaños, que declaró ante Peinado en un tenso interrogatorio sobre la asistente de Gómez en Moncloa que, supuestamente, habría ayudado a la esposa del presidente con su cátedra con la Complutense. Esa es la base sobre la que se sostiene la acusación de malversación por la que Peinado quiere que Begoña Gómez se siente ante un jurado popular.

El ministro de Justicia, de visita en Bilbao para participar en la apertura del año judicial, en una breve declaración ante los periodistas, también ha lanzado duras críticas contra el PP por su propuesta migratoria y por su posición sobre la situación de Gaza. Sobre lo que sucede en Palestina, Bolaños ha acusado de a Feijóo de perder la «humanidad» cuando se deja llevar por las posturas defendidas por José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso.

Respecto a la inmigración, Bolaños ha acusado a los populares de mantener un discurso «xenófobo» después de que el jueves Feijóo defendiese una inmigración «sin subsidios y con hispanoamericanos».