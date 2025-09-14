El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Santiago López fue concejal en Portugalete y actualmente es parlamentario vasco.

Santiago López se perfila como futuro presidente del PP vizcaíno tras apartar Génova a Raquel González

El parlamentario vasco ejercerá desde mañana como secretario de la gestora y es el gran favorito para quedarse con el cargo de forma definitiva

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:30

Camuflado como una decisión de mutuo acuerdo, Génova ha ejecutado de forma menos traumática de lo esperado el golpe de efecto que llevaba meses preparando ... en el PP de Bizkaia. La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha apartado de la presidencia provincial del partido a Raquel González, que tras prometer batalla ha acabado cediendo a la presión y «facilitando» el relevo. Una gestora encabezada por la exlíder del PP vasco Amaya Fernández tomará las riendas de la organización a partir de mañana hasta que se celebre un congreso todavía sin fecha y, según ha podido saber EL CORREO, el parlamentario Santiago López se perfila como futuro líder.

