Santiago López se perfila como futuro presidente del PP vizcaíno tras apartar Génova a Raquel González

Camuflado como una decisión de mutuo acuerdo, Génova ha ejecutado de forma menos traumática de lo esperado el golpe de efecto que llevaba meses preparando ... en el PP de Bizkaia. La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha apartado de la presidencia provincial del partido a Raquel González, que tras prometer batalla ha acabado cediendo a la presión y «facilitando» el relevo. Una gestora encabezada por la exlíder del PP vasco Amaya Fernández tomará las riendas de la organización a partir de mañana hasta que se celebre un congreso todavía sin fecha y, según ha podido saber EL CORREO, el parlamentario Santiago López se perfila como futuro líder.

Las direcciones nacional y provincial emitieron el sábado sendos comunicados para tratar de 'vender' el movimiento como un pacto exento de tensiones. Oficialmente Génova sostiene que la presidenta del PP de Bizkaia –al igual que los de Tarragona y Girona– había trasladado su «intención de dar un paso a un lado para abrir una nueva etapa». Por su parte, González relata que tanto ella como su 'número dos', Eduardo Andrade, han optado por abandonar sus cargos orgánicos –mantendrán los institucionales como portavoces en las Juntas Generales y el Ayuntamiento de Getxo, respectivamente– para «abrir espacio a nuevas visiones».

Pero más allá de las versiones oficiales, lo anunciado el sábado es en realidad el remate a toda una operación que Génova venía cocinando a fuego lento. Este periódico ya adelantó el pasado enero que el equipo de Feijóo trabajaba en un relevo de cara al próximo congreso provincial, que junto a los de Álava y Gipuzkoa se debían haber celebrado en primavera pero que se aplazaron 'sine die'. Las relaciones con el PP vizcaíno eran gélidas desde hace tiempo, a diferencia de la buena sintonía que existe con las otras dos organizaciones vascas y con la propia dirección autonómica liderada por Javier de Andrés.

Al conocer los planes de la ejecutiva nacional, González y su equipo se pusieron en guardia. Iniciaron una campaña para defender su autonomía y fuentes próximas a la presidenta revelaron su intención de dar la batalla para un tercer mandato en caso de que el aparato promocionara a un candidato alternativo. Tambores de guerra que, sin embargo, se han ido apagando con el paso de los meses hasta llegar a una suerte de entendimiento por el que tanto la líder saliente como el partido en su integridad se ahorran el trauma de un enfrentamiento descarnado con incalculables consecuencias.

González, que ya en 2023 había sido desautorizada al ser enviada contra su voluntad desde el Ayuntamiento de Bilbao a las Juntas Generales de Bizkaia, deja el puesto ocho años después de vencer a Nerea Llanos en unas ajustadas primarias. Una de sus grandes impulsoras en 2017 fue Amaya Fernández, entonces secretaria general del PP vasco y después presidenta interina tras la marcha de Alfonso Alonso. Será precisamente Fernández quien coja a partir de mañana las riendas de la gestora que pilotará la organización vizcaína de forma provisional. El martes habrá una reunión con los afiliados con la presencia de Miguel Tellado.

Secretario de la gestora

En esa gestora, en la que no estarán ni González ni Andrade, la labor de secretario la ejercerá Santiago López, quien parte como gran favorito para convertirse en el próximo presidente del PP de Bizkaia. De 29 años, graduado en Derecho y funcionario de la Administración de Justicia en Balmaseda, es el actual líder de Nuevas Generaciones en el territorio y desde julio cuenta con un asiento en la junta directiva nacional del partido. Fue concejal en Portugalete y ahora ocupa un escaño en el Parlamento vasco, donde ha destacado por su soltura dialéctica en la tribuna.

El relevo en la presidencia, eso sí, tendrá que esperar hasta un congreso para el que todavía no hay fecha en el horizonte. También deberán celebrarse los cónclaves de Álava, donde el partido deberá decidir entre la continuidad de Iñaki Oyarzabal o apostar por una cara nueva, y en Gipuzkoa, donde se da por hecho que seguirá Muriel Larrea.