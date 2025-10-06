El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Gobierno, la semana pasada, en Copenhague, junto a la primera ministra danesa Mette Frederiksen Fernando Calvo / EP

Sánchez requiere ahora a tres autonomías del PP y a Asturias el registro de objetores del aborto

El presidente amenaza con activar «los mecanismos legales oportunos», que en último extremo llevan al 155 de la Constitución, si en tres meses no se cumple la ley

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:45

Comenta

Pedro Sánchez ha encontrado en la posición sobre el aborto un elemento de desgaste del Partido Popular y una manera de resintonizar con el ... electorado feminista distanciado por polémicas como la de la ley del 'solo sí es sí', las pulseras antimaltrato y los comportamientos denigrantes hacia las mujeres destapados en el 'caso Koldo' y está decidido a explotarlo. Este lunes, dio un nuevo paso al enviar un requerimiento a cuatro comunidades para que pongan ya en marcha el registro de personas objetoras al que obliga la ley; aunque no las cuatro están gobernadas por populares. El tirón de orejas también va para Asturias, a cuyo frente está el socialista Adrián Barbón.

