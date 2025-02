Sánchez al PP en la crisis por la tributación del SMI: «Lo hemos subido un 61% con ustedes siempre en contra»

Pedro Sánchez ha salido hoy a la defensiva contra el PP en la primera sesión de control al Gobierno del nuevo periodo de sesiones, en plena polémica por la decisión del Ministerio de Hacienda de obligar a pagar por primera vez el IRPF a quienes ... cobran el Salario Mínimo Interprofesional tras la nueva subida aprobada por el Consejo de Ministros. En ausencia de la vicepresidenta María Jesús Montero por una gripe sobrevenida y con Yolanda Díaz, abiertamente contraria a esa carga fiscal, sentada a su lado, el jefe del Ejecutivo ha evitado defender abiertamente que no se haga ajuste alguno para evitar la tributación pero ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo por osar criticarla.

«Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2017-2018, a los 1.184 euros al mes en los que lo está dejando el Gobierno de España», ha ironizado en respuesta al líder de la oposición. Sánchez ha rechazado así las críticas de los populares, que ayer llegaron incluso a registrar una proposición de ley para subir el límite de renta a partir del cuál es obligatorio realizar declaración. «Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos -le había recriminado previamente Feijóo-. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social».

El jefe del Ejecutivo no ha dado ninguna razón de por qué considera justo o necesario que, llegados a un salario mínimo de 1.184 euros al mes en catorce pagas, se mantenga en el mismo nivel que en 2024 el mínimo exento de tributación y en su entorno dan por sentado que será posible llegar a un acuerdo con Sumar que, de momento, sin embargo no se atisba. Feijóo, que ha metido el dedo en el ojo del choque en la coalición tildando de «paripé» las tensiones escenificadas ayer por Díaz y la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, no se ha ahorrado tampoco una pulla a la vicepresidenta segunda. «Esta a Pablo Iglesias no se la habrían colado», le ha soltado.

Sánchez ha replicado: «¿Sabe por qué tenemos este debate? Porque el Gobierno de España ha subido en estos siete años el 61% del salario mínimo interprofesional con ustedes siempre en contra». «Además -ha añadido-, hemos logrado cosas importantes con la subida del salario mínimo interprofesional. La primera, hemos reducido en un país con muchísima desigualdad la desigualdad. Y en segundo lugar, hemos reducido la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadoras, porque el 60% de las beneficiarias del salario mínimo interprofesional son mujeres trabajadoras».