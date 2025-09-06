Sánchez acusa a Tellado de «insultar a miles de españoles» por decir que el PP «cavará la fosa» del Gobierno

Nuevo encontronazo entre el Gobierno y el PP con Franco y la Guerra Civil como argumento de refriega. Pedro Sánchez acusó este sábado al secretario ... general del PP, Miguel Tellado, de «insultar a miles» de españoles por decir esta mañana en un mitin en Pamplona que el PP «cavará la fosa» del Gobierno.

«Es un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país», escribió el jefe del Ejecutivo en la red social X.

Poco antes, Tellado -quien participó este sábado en Pamplona en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra junto con el presidente de la formación, Javier García- vaticinaba que los próximos meses van a ser «decisivos para que cambien las cosas», en referencia a un cambio del Ejecutivo central.

«Este puede ser el último curso político de este Gobierno. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país», apuntó. Un gobierno –dijo- «agonizante, mendicante» y «arrodillado ante prófugos de la justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y que le mantienen la respiración asistida».

Antes que Pedro Sánchez escribiera en las redes sociales reprochando las palabras del número 2 del PP, el PSOE ya había pedido a Alberto Núñez Feijóo que desautorizada el comentario de Tellado en el mitin de Pamplona. Responsables socialistas denunciaron el «último exabrupto» contra el «legítimo Gobierno de todos los españoles y españolas» de Tellado, del que dicen «no se le conoce otro mérito que este tipo de barbaridades» y que «quiere volver a cavar fosas en este país, suponemos que metafóricamente».

«En España, estas palabras tienen unas connotaciones tan duras e inhumanas, que no tenemos ni idea de qué pasa por la cabeza del 'número dos' de Feijóo», añadieron fuentes oficiales socialista , reclamando al presidente del PP que desautorice «de inmediato» a Tellado y le exija «una disculpa, no solo al Gobierno, sino a todas las personas que en este país» se han sentido «escandalizadas» por sus palabras y «con esta forma de hacer política».