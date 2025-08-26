El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra de Defensa, Margarita Robles, compareciendo este martes en el Senado EFE

Robles arremete contra Feijóo y culpa a los barones autonómicos del PP de falta de prevención

Los populares atacan al Gobierno: «Levanta muros y busca el conflicto y la confrontación»

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 26 de agosto 2025, 20:45

La bronca política por la gestión de los incendios se ha trasladado este martes al Senado. El PP ha forzado la comparecencia de cuatro ministros. ... La titular de Defensa, Margarita Robles, ha abierto fuego en la Cámara Alta, donde ha defendido la gestión del Gobierno y de su departamento en concreto y ha atacado al PP, a su líder y a alguno de sus presidentes autonómicos por la falta de prevención en la lucha contra los incendios y la tardanza a la hora de pedir la actuación del Ejército y su unidad militar de emergencias (UME). «Las comunidades autónomas deben cumplir sus obligación. Y desgraciadamente no lo están haciendo», ha afirmado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  5. 5 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  6. 6 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  7. 7

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  9. 9 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria
  10. 10

    Detenido el marido de Icíar Bollaín acusado de terrorismo por llevar una camiseta a favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Robles arremete contra Feijóo y culpa a los barones autonómicos del PP de falta de prevención

Robles arremete contra Feijóo y culpa a los barones autonómicos del PP de falta de prevención