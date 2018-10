Rementeria y Aburto no quieren para Euskadi «lo que se vive en Cataluña» Rementeria y Aburto se estrechan la mano durante el acto de ayer en el Ayuntamiento. / Fernando Gómez El diputado general y el alcalde de Bilbao discrepan de Markel Olano, que dijo sentir «envidia» del 'procés' OLATZ BARRIUSO Miércoles, 10 octubre 2018, 13:38

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, han dejado claro hoy que no quieren para Euskadi «lo que se está viviendo en Cataluña». En una entrevista conjunta en Radio Euskadi, los dos representantes institucionales han discrepado abiertamente de su compañero de partido Markel Olano, que el pasado viernes dijo sentir «envidia» del 'procés' y desató una tormenta interna con sus socios del PSE en la Diputación de Gipuzkoa. Tras consumarse la fractura del independentismo en el Parlament, y en medio de un clima cada vez más enrarecido un año después del 1-O, Rementeria y Aburto redoblaron su apuesta por la estabilidad institucional y el diálogo frente a la «fractura» en Cataluña.

«Lo que en estos momentos se está viviendo en Cataluña, no lo quiero», ha dicho el diputado general, tras precisar que no suele opinar sobre asuntos ajenos al territorio histórico de Bizkaia. El alcalde de Bilbao ha sido aún más explícito y ha recalcado que «una sociedad fracturada no es buena para nadie» y ha dejado claro, preguntado directamente al respecto, que no comparte la envidia de Olano ni sus deseos de que la sociedad vasca siga el mismo camino que los catalanes más pronto que tarde. «No hay duda de que Cataluña tiene que buscar su camino, pero hay que hacerlo desde la bilateralidad y el diálogo», ha opinado.

Aburto sí ha lamentado que «hay situaciones que no ayudan», en referencia a la existencia de «un Gobierno preso o exiliado». «No es la mejor de las situaciones para abordarlo», ha subrayado. El alcalde de Bilbao ha apelado tanto al Govern como al Ejecutivo central para que «busquen los espacios de diálogo para que la sociedad catalana pueda verse reflejada y puedan avanzar conjuntamente hacia un camino la gestión de la propia identidad, del propio autogobierno». «Es el momento de la política, tiene que ser el momento de la política, el momento del diálogo, de buscar acuerdos básicos, a partir de los cuales se pueda seguir avanzando», ha aconsejado Aburto, el mismo día en el que otro miembro del PNV, el portavoz parlamentario, Joseba Egibar, disertaba sobre el derecho de autodeterminación junto a la portavoz de EH Bildu en Bruselas.