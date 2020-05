«No hay recentralización, las comunidades siguen ejerciendo sus competencias» La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. / EFE Carolina Darias: Ministra de Política Territorial La fase de desescalada se ha iniciado con tensiones entre algunas regiones y el Gobierno a cuenta del mando único y las competencias sanitarias MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Domingo, 10 mayo 2020, 08:13

La gestión de la pandemia por parte del Gobierno ha generado un amplio debate entre la población. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias (Las Palmas de Gran Canaria, 1965), reconoce «errores» durante la crisis pero defiende que el estado de alarma han servido para reducir la incidencia del virus. Ahora el Ejecutivo inicia su plan de desescalada, y tampoco está exento de roces con las comunidades autónomas.

–¿Cómo valora la actuación del Gobierno regional de Madrid al solicitar avanzar a la fase 1 sin cumplir los requisitos?

–Es una cuestión que complica la situación en la que nos encontramos, en cualquier caso el Gobierno respeta las propuestas de todas las comunidades. Es verdad que el informe llegó el jueves pasadas las diez de la noche y hubiese sido deseable que llegara con más antelación para estudiarlo mejor. Estamos en una fase, la desescalada, en la que la cogobernanza es decisiva, si ya ha sido difícil el camino que nos ha llevado hasta aquí, lo que queda es más complejo. Hay que adaptar cada fase a criterios sanitarios, epidemiológicos, sociales, de movilidad y económicos, por tanto tiene que haber una coordinación total con las comunidades y es lo que el Gobierno se ha propuesto realizar.

–¿Se corre el riesgo de que la desecalada acabe convirtiéndose en una competición?

–Tengo la máxima confianza en todas las comunidades y en sus responsables políticos. Todos los Gobiernos somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, la necesidad de trabajar en común para el mismo objetivo y tengo claro que van a actuar con la máxima responsabilidad.

–Algunas comunidades han criticado el mando único y solicitan una devolución de sus competencias sanitarias. ¿Es posible avanzar en una mayor cogobernanza?

–No hay ningua recentralización, las comunidades siguen ejerciendo las competencias que tienen atribuidas, es decir, el Títlulo VIII de la Constitución sigue vigente. Ahora bien, en este estado de alarma entramos con muchas incertidumbres, algunas las seguimos teniendo, como las referentes al comportamiento del virus, pero también tenemos otras certezas. La primera de ellas es que el estado de alarma, con la restricción de la movilidad, ha sido determinante para pasar de un 25% de contagios a un 0,5%. Son medidas durísimas y había que hacerlas de manera homogénea, no a través de 17 sistemas de salud distintos. El virus no entiende de fronteras, solo de medidas de protección. Pero ahora entramos en una nueva etapa donde el trabajo es compartido con las comunidades autónomas, que será el vector que ponga fin a esta desescalada.

–Algunos partidos de la oposición sostienen que sí existe un plan B al estado de alarma y que se basa en la aplicación de la legislación ordinaria.

–Algunos comportamientos políticos son difícilmente entendibles, desde el respeto que me merecen la legitimidad de cada una de las posiciones de los distintos partidos. Pero es ahora o ahora cuando nos tenemos que entender, cuando tenemos que dar respuesta una vez que estamos doblegando la curva. Tenemos un reto en el ámbito social y económico sin precedentes, las principales instituciones económicas nos hablan de una pérdida de PIB de más de dos dígitos, sin embargo el Gobierno está tejiendo una red sin precedentes para hacer frente estos retos. No queremos que se repita que haya gente que se quede atrás como en la crisis de 2008 y para ello hay que mantener el estado de alarma.

–En una entrevista con este medio, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que el Gobierno no tenía nada de lo que arrepentirse en cuanto a su gestión de la pandemia. ¿Comparte estas palabras?

–Creo que este Gobierno, en estos meses de crisis sanitaria, económica y social, ha tenido muchos aciertos y también ha cometido errores. Pero creo que han sido más los aciertos que los errores y los números lo atestiguan. En una situación como la que nos encontramos ha habido cuestiones en las que hemos tenido que rectificar pero, en cualquier caso, esto agranda la acción del Gobierno en cuanto a la humildad y la unidad de acción.

–¿El Gobierno actuó tarde para frenar la pandemia?

–No, creo que el Gobierno reaccionó cuando todos los gobiernos occidentales lo hicieron y cuando la OMS elevó al coronavirus de emergencia sanitaria a pandemia, el 11 de marzo. Escasamente tres días después se decretó en España en estado de alarma con unas medidas durísimas que la ciudadanía ha cumplido con ejemplaridad como hemos comprobado estos más de cincuenta días y que nos ha llevado a empezar a hablar ya de fases para la desescalada y vuelta a la normalidad.

–Ahora el miedo es al rebrote, ¿está previsto en los planes de desescalada un regreso al confinamiento si esto se produce?

–La seguridad cero no existe, solo se conseguiría si todos nos quedamos en casa sin hacer ningún tipo de actividad hasta que encontremos la vacuna y eso es muy difícil de plantear porque necesitamos reactivar la vida. Es verdad que lo que hemos llamado «la nueva normalidad» tiene que ser una manera de acercarse a la normalidad pero manteniendo todas las medidas de seguridad posible. Siempre vamos a tener el riesgo, pero hay que actuar para que los pasos siempre sean un avance y no un retroceso.

–Respecto a la desescalada, no queda claro si una comunidad puede solicitar el avance de fase solo cada dos semanas.

–El plan de desescalada no es un plan por fechas, es un plan en el que se tienen en cuenta criterios sanitarios, epidemiológicos, de movilidad, sociales... Cada fase tiene una duración de dos semanas, pero eso no quiere decir que necesariamente se tenga que pasar de fase cada quince días. Según vayan cumpliendo los objetivos las diferentes áreas regionales estás podrán ir avanzando a la siguiente fase. También me gustaría destacar que estamos hablando de 17 decisiones compartidas en la que será decisivo el trabajo en común porque el objetivo es seguir protegiendo la salud de la población y activar la normalidad, pero con prudencia.

–El jueves se puso en marcha la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, ¿Qué esperanzas tienen en lograr un gran pacto?

–Todas, tenemos todas las esperanzas. Hay demasiada división en la política para que esta pueda dar las respuestas que requiere la ciudadanía, por tanto ahora es más necesario que nunca dar una respuesta.

–Pero en las reuniones semanales con las comunidades autónomas y en el Congreso sigue reinando un clima de tensión.

–Son más los acuerdos que el ruido que se oye, es más el consenso alcanzado que otra cuestión. Es verdad que en el Congreso hay un ambiente bronco en algunas ocasiones, pero ese no es el ambiente que desea la política. Todas las instituciones han estado a la altura, empezando por la jefatura del estado. Es verdad que la pasión forma parte de la política, pero también el respeto mutuo, no sé si estoy siendo ilusa o no. Espero que el comportamiento de algunos pueda cambiar, lo que no significa que deban cambiar sus opiniones, al contrario, necesitamos pluralidad para mejorar la toma decisiones, aunque nunca dentro de un ambiente hostil que a veces reina en el Congreso o en el Senado. Y repito que los acuerdos son más que los disensos, hemos celebrado más de 60 conferencias sectoriales durante el estado de alarma, y el nivel de entendimiento es altísimo.

–Oriol Junqueras ha avisado de que el acercamiento del Gobierno a Ciudadanos, para prorrogar el estado de alarma, podría significar la ruptura del apoyo de ERC a la legislatura.

–El Gobierno de España y las fuerzas parlamentarias que lo forman tienen interés en seguir trabajando con los partidos que apoyaron la investidura. Al mismo tiempo no es incompatible, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, seguir buscando el entendimiento, aunque sea mínimo, con otras fuerzas para dar respuestas a lo que la ciudadanía nos está reclamando. Creo que son apoyos compatibles.

–Respecto a la mesa de diálogo con Cataluña, de la que usted forma parte, el presidente catalán, Quim Torra, ha solicitado que esta vuelva a organizarse lo antes posible.

–La voluntad del Gobierno de España es retomar ese diálogo con Cataluña cuanto antes, evidentemente ese cuanto antes está temporalizado en cuando acabe toda esta situación de emergencia. Seguiremos abordando ese entendimiento con Cataluña y con el resto de regiones.

Elecciones autonómicas

–¿Se podrán celebrar las elecciones autonómicas vascas y gallegas en julio?

–Quién tiene la competencia para ello es el Lehendakari y el presidente de la Xunta. No obstante, el Gobierno garantizará esa posibilidad con el respaldo de los organismos necesarios para la celebración de las mismas, como pueden ser el INE, Correos...

–Hay algunos territorios dependientes del turismo que piden que las ayudas económicas, como los ERTE, se alarguen hasta final de año.

–El sector turístico, por su propia idiosincrasia, necesita de una activación y eso dependerá de que puedan abrir las instalaciones hoteleras, la touroperación evidentemente y la apertura de las fronteras. El Gobierno es tremendamente sensible a estos problemas y dará una respuesta oportuna para impulsar un sector clave en nuestro país. En Canarias, por ejemplo, esto representa un 30-35% del PIB. Se tomarán las medidas que sean necesarias para apoyarlo.

–¿El Gobierno maneja alguna fecha para que la Unión Europea vuelva a permitir el libre tránsito en sus fronteras?

–Es un asunto que se tendrán que abordar en fechas próximas los responsables ministeriales de cada país miembro. También tendrán que dar respuesta al fondo de reestructuración que hemos solicitado y también al seguro de desempleo. Europa sabe que tiene el futuro en sus manos es hora que ponga ese futuro en manos de los ciudadanos a los que representa.

–Algunas regiones se sienten perjudicadas por la asignación de los fondos de compensación.

–Es uno de los objetivos de la legislatura, abordar el sistema de financiación autonómica. Es un tema complejo que va a requerir grandes dosis de acuerdo con todas las comunidades.