Pradales apela en Madrid a «blindar» la coalición con el PSE: «Es más lo que nos une que lo que nos separa»

En mitad de otra crisis de confianza entre PNV y PSE, avivada por el fuego cruzado dialéctico entre Eneko Andueza y Aitor Esteban, ha ... sido el lehendakari Imanol Pradales quien, desde Madrid, ha hecho un llamamiento a «blindar» la coalición de gobierno entre jeltzales y socialistas y proteger así la «estabilidad» que esa fórmula transversal aporta a Euskadi. La estabilidad ha sido, de hecho, el 'leit motiv' central de la conferencia que esta mañana ha ofrecido el jefe del Ejecutivo vasco en el Fórum Europa, su primera intervención en un foro de este tipo en la capital desde que accedió al cargo, ante un nutrido auditorio de representantes políticos, institucionales y del mundo de la empresa. Preguntado por la viabilidad de la alianza tras advertir Andueza el pasado domingo en EL CORREO de que si el PNV persevera en la búsqueda de acuerdos «identitarios» con Bildu la coalición estará «en riesgo», Pradales ha llamado a los partidos que sostienen a su Gobierno a «no despistarse»: «Debemos blindar la estabilidad que hoy tenemos en el país. Es más lo que nos une que lo que nos separa», ha advertido el lehendakari.

Consciente de los movimientos de fondo que están empezando a producirse en Euskadi con las elecciones municipales y forales de 2027 en el horizonte -una fecha clave para testar la vigencia de la coalición como fórmula general para todas las instituciones- y de los «intereses políticos de terceros» que pretenden «debilitarla», Pradales ha evitado rigurosamente alimentar la polémica con sus socios socialistas, en presencia del vicelehendakari segundo de su Gobierno, Mikel Torres, del presidente de su partido, Aitor Esteban, de su predecesor, Andoni Ortuzar y de representantes de las fuerzas políticas vascas, como Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta, diputada y senador de EH Bildu, o el popular Carmelo Barrio. Es más, ha llamado a preservar la estabilidad de las instituciones vascas como un valor «intangible», factor clave para la «competitividad» y un «bien superior» por encima de las disonancias políticas e ideológicas. «El Gobierno funciona y funciona bien», ha insistido el lehendakari, que ha pedido centrarse en la «política de las cosas» y no en «las cosas de la política» e incluso ha invitado a «acordar los disensos» con el PSE para que no afecten a la salud del pacto.

Además de preservar la coalición en Euskadi, Pradales se ha mostrado dispuesto también a ofrecer estabilidad en Madrid, pero, ha advertido, «no a cualquier precio». El lehendakari ha avisado de que su Gobierno «no se va a resignar» a la hora de exigir el cumplimiento de las transferencias pendientes, que deberían estar íntegramente en manos de Euskadi a 31 de diciembre según el acuerdo firmado entre el PNV y Pedro Sánchez, ni de exigir un autogobierno renovado con «nuevas capacidades políticas para responder a los nuevos retos, sobre la base de nuestros derechos históricos y el respeto a la voluntad del pueblo vasco». «¿Por qué lo que fue posible hace 45 años no lo va a ser ahora?», se ha preguntado el lehendakari, en alusión a las intensas negociaciones para la recuperación del Concierto Económico encabezadas por Pedro Luis Uriarte, que se ha encargado de presentar la conferencia. «Estabilidad no significa parálisis o inercia. No significa conformismo, ni dar por bueno el mal menor», ha avisado Pradales, que ha «exigido» poder «abordar con libertad nuestra propia agenda vasca» y «velocidad» para cumplir los compromisos.

«La palabra dada se va a cumplir»

En todo caso, Pradales ha querido ser «positivo» y pensar que «la palabra dada se va a cumplir», pese a reconocer que los traspasos que deberían cerrarse en menos de tres meses, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, conforman un «bloque complejo». Será en enero, ha adelantado el lehendakari, cuando se haga «la evaluación» del grado de cumplimiento de los acuerdos con Sánchez, aunque en todo momento ha evitado dar a entender un posible plante del PNV si el presidente del Gobierno no impulsa el cierre del Estatuto de Gernika en el plazo previsto. Es más, el lehendakari ha dado a entender que, a diferencia de lo que piensan otros dirigentes de su partido, él no contempla un final abrupto de la legislatura en los próximos meses. Es más, en su opinión, Sánchez se plantearía agotarla y aguantar hasta 2027: «Hoy no veo incentivos para que haya un adelanto electoral», ha zanjado.

En ese contexto, Pradales ha tenido también un mensaje para el Partido Popular, con el que el PNV mantiene una relación más bien tensa, enrarecida aún más tras las falsas acusaciones de Isabel Díaz Ayuso al lehendakari, que según ella le habría «amenazado» con un «entzun, pim pam pum» que Pradales, que pretendía reivindicar el euskera frente a la presidenta madrileña, jamás pronunció. La polémica apenas ha sobrevolado la intervención del lehendakari, que sí ha querido enviar un mensaje claro a Alberto Núñez Feijóo, al que ha emplazado a elegir entre «la moderación y la escucha» o «el entzun y el pim pam pum». «Cuanto más se aleje de la moderación, más se va a alejar de La Moncloa», ha advertido Pradales, que mantiene una relación fluida con presidentes como el andaluz Moreno o el gallego Rueda, al presidente del PP.

También ha reiterado el lehendakari su interés en disponer de más competencias en materia migratoria y ha descartado que, más allá de «escarceos» puntuales, haya ahora mismo «caldo de cultivo» para que prospere en Euskadi un partido extremista y antiinmigración al estilo de Aliança Catalana. «El contexto en Cataluña es diferente. En el corto plazo, no lo veo, sinceramente».