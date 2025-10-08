El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pradales, durante su intervención en el Fórum Europa en Madrid. EFE

Pradales apela en Madrid a «blindar» la coalición con el PSE: «Es más lo que nos une que lo que nos separa»

El lehendakari apela a la estabilidad en su primera conferencia en la capital y se muestra dispuesto a seguir favoreciéndola en el Congreso pero «no a cualquier precio»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:02

Comenta

En mitad de otra crisis de confianza entre PNV y PSE, avivada por el fuego cruzado dialéctico entre Eneko Andueza y Aitor Esteban, ha ... sido el lehendakari Imanol Pradales quien, desde Madrid, ha hecho un llamamiento a «blindar» la coalición de gobierno entre jeltzales y socialistas y proteger así la «estabilidad» que esa fórmula transversal aporta a Euskadi. La estabilidad ha sido, de hecho, el 'leit motiv' central de la conferencia que esta mañana ha ofrecido el jefe del Ejecutivo vasco en el Fórum Europa, su primera intervención en un foro de este tipo en la capital desde que accedió al cargo, ante un nutrido auditorio de representantes políticos, institucionales y del mundo de la empresa. Preguntado por la viabilidad de la alianza tras advertir Andueza el pasado domingo en EL CORREO de que si el PNV persevera en la búsqueda de acuerdos «identitarios» con Bildu la coalición estará «en riesgo», Pradales ha llamado a los partidos que sostienen a su Gobierno a «no despistarse»: «Debemos blindar la estabilidad que hoy tenemos en el país. Es más lo que nos une que lo que nos separa», ha advertido el lehendakari.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  5. 5

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  8. 8

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  9. 9 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  10. 10 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales apela en Madrid a «blindar» la coalición con el PSE: «Es más lo que nos une que lo que nos separa»

Pradales apela en Madrid a «blindar» la coalición con el PSE: «Es más lo que nos une que lo que nos separa»