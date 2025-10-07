El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Esteban ha respondido esta mañana a Andueza en el exterior de Sabin Etxea. PNV

Esteban acusa a Andueza de «generar desconfianza» y cuestionar la estabilidad con su «tono retador»

El presidente del PNV asegura que el Gobierno vasco «está funcionando» y achaca las críticas del líder del PSE a un intento de «reafirmar su autoridad»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Martes, 7 de octubre 2025, 13:58

Las aguas de la coalición PNV-PSE vuelven a bajar revueltas, una vez más. La calma chicha que siguió al último encontronazo entre los socios, ... avivado por los desencuentros en materia migratoria y por el trazado del TAV, se ha esfumado de un plumazo a raíz de la brecha abierta entre ambos por el portazo de los socialistas a la reforma legal abanderada por Sabin Etxea para blindar el euskera en las OPE. Lejos de minimizar esas discrepancias, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, diagnosticaba en una entrevista en EL CORREO el pasado domingo una fractura más profunda por el acercamiento, en su opinión, de los jeltzales a Bildu en asuntos de hondo calado abertzale, y avisaba incluso a sus socios de que «si siguen buscando acuerdos identitarios» con los de Arnaldo Otegi en materia lingüística o en el nuevo estatus «la coalición estará en riesgo».

