Esteban acusa a Andueza de «generar desconfianza» y cuestionar la estabilidad con su «tono retador»

Las aguas de la coalición PNV-PSE vuelven a bajar revueltas, una vez más. La calma chicha que siguió al último encontronazo entre los socios, ... avivado por los desencuentros en materia migratoria y por el trazado del TAV, se ha esfumado de un plumazo a raíz de la brecha abierta entre ambos por el portazo de los socialistas a la reforma legal abanderada por Sabin Etxea para blindar el euskera en las OPE. Lejos de minimizar esas discrepancias, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, diagnosticaba en una entrevista en EL CORREO el pasado domingo una fractura más profunda por el acercamiento, en su opinión, de los jeltzales a Bildu en asuntos de hondo calado abertzale, y avisaba incluso a sus socios de que «si siguen buscando acuerdos identitarios» con los de Arnaldo Otegi en materia lingüística o en el nuevo estatus «la coalición estará en riesgo».

Pues bien, en lugar de dar la callada por respuesta para no amplificar las discrepancias, el PNV ha decidido, ya desde la llegada de Aitor Esteban, responder a Andueza por tierra, mar y aire. El presidente del PNV, en unas declaraciones grabadas en el exterior de Sabin Etxea y difundidas esta mañana por el partido, ha acusado al líder de los socialistas vascos de «generar tensión, fricción y desconfianza innecesariamente» al usar «un tono retador» que «no se compadece» con la estabilidad parlamentaria que, recalca Esteban, proporciona la alianza entre jeltzales y socialistas tanto en Euskadi como en Madrid. Una estabilidad que, lamenta el líder jeltzale, Andueza «pone en cuestión» con sus declaraciones «fuera de lugar». «Quizá lo hace porque lo necesita para reafirmar su autoridad con sus correligionarios y dentro de su propio partido», desliza Esteban.

El líder del EBB aprovecha para aclarar a la opinión pública que, pese a las quejas de Andueza por el supuesto alejamiento entre los socios, el Gobierno vasco «está funcionando». Y asegura, además, que en la primera reunión que mantuvo con el secretario general del PSE tras ser nombrado presidente del PNV ambos abordaron la reforma legal para dar seguridad jurídica a las OPE tras los varapalos de los jueces a los requisitos de euskera. PNV y PSE, asegura Esteban, acordaron «un disenso» sobre esa materia, aunque, incide, todavía hay espacio para el acuerdo en ese terreno.

Esteban, que en su día escenificó la reconciliación con Andueza con una comparecencia conjunta para presentar el plan de choque en vivienda y confía ahora en que el rifirrafe quede «en una anécdota», no ha sido el único en salir al paso de las declaraciones del socialista. Si ayer el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, le llamó 'ahobero' (charlatán, exagerado, en euskera), hoy Juan Mari Aburto ha opinado que actúa más «como un líder de la oposición». El propio Andueza, en una entrevista radiofónica, ha acusado al alcalde donostiarra de «hacerse un Tellado», en referencia al tono desabrido del dirigente popular, para «tapar su mala gestión» y ha pedido al lehendakari Pradales que corrija a Goia para «rebajar la tensión» y demostrar que «el insulto no es el camino».