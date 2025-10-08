El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

Nutrida presencia empresarial y Esteban y Ortuzar, de nuevo juntos

El desayuno informativo del lehendakari Pradales en Madrid ha reunido a la cúpula empresarial del país y a buen número de representantes políticos e institucionales

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:43

El desayuno informativo del lehendakari Pradales en Madrid ha reunido en un céntrico y lujoso hotel de la capital a una nutrida representación de la ... cúpula empresarial del país, a un abanico plural de representantes políticos e institucionales, a diplomáticos y embajadores y a los principales dirigentes del PNV, actuales y pretéritos. De hecho, la conferencia del Fórum Europa ha juntado de nuevo en la misma sala -la última vez que coincidieron fue en el acto para festejar la restitución del palacete de París- al actual presidente del partido, Aitor Esteban, con su predecesor, Andoni Ortuzar, que ha acudido acompañado del que fuera su mano derecha en el EBB, el exburukide Joseba Aurrekoetxea y coincidió con una amplia delegación de la consultora PwC, para la que ahora ejerce como asesor externo. Junto a ellos, han asistido a la cita burukides de la actual ejecutiva como Iñigo Ansola, Joseba Díez Antxustegi y Miren Martiarena, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero y la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria.

