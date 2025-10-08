Nutrida presencia empresarial y Esteban y Ortuzar, de nuevo juntos El desayuno informativo del lehendakari Pradales en Madrid ha reunido a la cúpula empresarial del país y a buen número de representantes políticos e institucionales

Olatz Barriuso Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:43 | Actualizado 13:03h. Comenta Compartir

El desayuno informativo del lehendakari Pradales en Madrid ha reunido en un céntrico y lujoso hotel de la capital a una nutrida representación de la ... cúpula empresarial del país, a un abanico plural de representantes políticos e institucionales, a diplomáticos y embajadores y a los principales dirigentes del PNV, actuales y pretéritos. De hecho, la conferencia del Fórum Europa ha juntado de nuevo en la misma sala -la última vez que coincidieron fue en el acto para festejar la restitución del palacete de París- al actual presidente del partido, Aitor Esteban, con su predecesor, Andoni Ortuzar, que ha acudido acompañado del que fuera su mano derecha en el EBB, el exburukide Joseba Aurrekoetxea y coincidió con una amplia delegación de la consultora PwC, para la que ahora ejerce como asesor externo. Junto a ellos, han asistido a la cita burukides de la actual ejecutiva como Iñigo Ansola, Joseba Díez Antxustegi y Miren Martiarena, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero y la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria.

También ha acudido una amplia representación del Gobierno, con los vicelehendakaris Ibone Bengoetxexa y Mikel Torres a la cabeza, además de los consejeros Mikel Jauregi, Noel D'Anjou y Maria Ubarretxena, que hoy mismo ha hecho llegar toda la documentación de los traspasos pendientes a Moncloa y este mismo viernes mantendrá una nueva reunión con el ministerio de Ángel Víctor Torres. De EH Bildu se dejaron ver en el acto la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y los senadores Gorka Elejabarrieta e Idurre Bideguren, y por el PP acudió el diputado Carmelo Barrio. María Dolores de Cospedal estaba confirmada pero finalmente no ha asistido. También secundaron la convocatoria senadores y diputados de Esquerra y Junts. EFE | EP El mundo de la empresa estuvo ampliamente representado, con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga; el director general de Vocento, Iñigo Barrenechea; el presidente de BBK, Xabier Sagredo, Pello Rodríguez, de Corporación Mondragon, y representantes de BBVA, Asisa, Enagás, Endesa, Indra, Ingeteam o Mercadona.

