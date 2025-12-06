El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 6 de diciembre
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en el acto celebrado esta mañana en Bilbao F. M.

El PP vasco acusa a PNV y PSE de «blanquear» el «espíritu talibán» de la izquierda abertzale

De Andrés reivindica la necesidad de «retornar al suelo ético» tras el ataque a su sede

Félix Montero

Félix Montero

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:42

Comenta

El PP vasco ha convertido su acto de celebración del día de la Constitución en un alegato contra la izquierda abertzale tras la creciente ola ... de actos vandálicos. Los populares vascos han responsabilizado directamente «a Bildu y a Otegi» de jalear «la violencia» tras el ataque a su sede en Bilbao en la noche del lunes al martes. La responsabilidad la han elevado más allá de la formación soberanista y han acusado a PNV y PSE-EE de situarse en una ambiguedad que ampara los excesos «talibanes»

