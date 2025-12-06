El PP vasco acusa a PNV y PSE de «blanquear» el «espíritu talibán» de la izquierda abertzale

El PP vasco ha convertido su acto de celebración del día de la Constitución en un alegato contra la izquierda abertzale tras la creciente ola ... de actos vandálicos. Los populares vascos han responsabilizado directamente «a Bildu y a Otegi» de jalear «la violencia» tras el ataque a su sede en Bilbao en la noche del lunes al martes. La responsabilidad la han elevado más allá de la formación soberanista y han acusado a PNV y PSE-EE de situarse en una ambiguedad que ampara los excesos «talibanes»

El presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, ha denunciado así la «responsabilidad directa» que tiene la izquierda abertzale en los actos vandálicos de los últimos días. Esta semana no solo se ha vandalizado la sede del PP en Bilbao, también se ha derribado el último toro de Osborne que quedaba en Euskadi –en Ribavellosa–, en el campus de la UPV/EHU de Vitoria se colgó una pancarta con dianas sobre los rotros de varios líderes políticos –entre los que se encontraba el líder del PSE-EE, Eneko Andueza– y esta misma noche se han arrancado las banderas de España y de la Unión Europea de la Casa Juntas de Gernika.

Esta oleada de ataques y amenazas –algunos reivindicados por Ernai y otros aún sin autoría clara– ha vuelto a poner a EH Bildu en el centro del debate político. Aunque la formación de Arnaldo Otegi ha expresado su «rechazo», ha evitado pronunciar una «condena» explícita, desmarcándose de las declaraciones más contundentes exigidas por otros partidos e instituciones. En este contexto, Javier de Andrés ha insistido esta mañana en la necesidad de restablecer un «suelo ético» que sirva para aislar políticamente a quienes se niegan a condenar sin matices cualquier forma de violencia.

El líder de los populares vascos ha denunciado que esta sucesión de ataques no es casual, sino parte de una estrategia para «restringir la libertad de expresión» en Euskadi y condicionar la presencia del PP en el espacio público, impidiendo que compita en igualdad de condiciones con el resto de fuerzas políticas. En ese sentido, ha reivindicado la Constitución no solo como un marco legal, sino como la garantía que protege el pluralismo político.

La presidenta del PP vizcaíno, Amaya Fernández, se ha expresado en la misma línea, acusando al PNV y al PSE-EE de contribuir al deterioro del clima político por su actitud ambigua ante los actos vandálicos de esta semana. Ha denunciado que ambas formaciones han optado por «blanquear» a Bildu, permitiéndole ocupar espacios institucionales sin exigirle una condena clara y firme de la violencia.