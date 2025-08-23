El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La política incendia un país polarizado

El relato de vecinos abandonados se extiende mientras PSOE y PP viven su particular batalla por el relato para culpar al adversario

David Guadilla

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:15

Primero llegó el agua y luego las llamas. Y con ellas el dolor y la desolación. La dana arrasó hace casi un año Valencia y ... se llevó más de 230 vidas. Los incendios han pasado –y siguen haciéndolo– como un tsumani de fuego por Galicia, Extremadura y Castilla y León. Imágenes idénticas, las mismas lágrimas, la misma sensación de impotencia. Y entre el fango y las cenizas empieza a crecer una sensación: la de un Estado desbordado. En la España más abandonada, la vaciada, la más rural, los ciudadanos acorralados por los incendios se sienten todavía más desprotegidos a pesar de un despliegue de medios casi sin precedentes. Una sensación de desamparo que hiere más al comprobar que ni en las mayores catástrofes el PSOE y el PP son capaces de ofrecer una imagen de unidad. Al contrario. Un nuevo frente para batalla partidista. Reparto de culpas. Todo vale para desgastar al adversario. Crece la antipolítica, el Estado autonómico se desgasta y Vox mira desde la barrera mientras sube en las encuestas.

