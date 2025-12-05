El PNV pide a Bildu que expulse de sus filas a Ernai: «Si no, estará cometiendo actos violentos» La formación soberanista responde: «Estamos es una estrategia de seducción democrática. ¿Alguien piensa que vamos a estar haciendo pintadas?»

El PNV ha elevado un escalón la presión sobre EH Bildu después de los ataques y amenazas registrados en los últimos días sobre políticos y locales de partidos. El foco está puesto en especial en el lanzamiento de pintura contra la sede del PP en Bilbao, un ataque grabado, distribuido en redes sociales y reivindicado por Ernai, las juventudes oficiales de Sortu, el partido integrado en la formación soberanista y que, en la práctica, controla su dirección. Los jeltzales han ido un paso más allá, y por boca del diputado general de Álava, Ramiro González, han pedido a los de Arnaldo Otegi que «expulsen de sus filas a Ernai, porque, si no lo hace, Bildu, a través de sus juventudes, estará cometiendo actos violentos».

La preocupación sobre un rebrote de violencia callejera en Euskadi lleva instalada varios meses. El punto de inflexión fueron los incidentes que se vivieron durante un acto de Falange en Vitoria el 12 de octubre. Pero ha habido más. En especial, pintadas y una campaña directa contra la Ertzaintza y el consejero Bingen Zupiria. La madrugada del martes fue el ataque contra la sede del PP y de forma simultánea se vandalizaron unas placas de homenaje a las víctimas del terrorismo en Durango y apareció una pancarta con varios políticos dentro de una diana en la capital alavesa.

Unos hechos con los que la formación soberanista ha intentado marcar distancias. A través de varios comunicados, ha pedido «responsabilidad» y ha recalcado que «la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos». Pero, aun así, ha evitado de nuevo sumarse a las declaraciones de condena.

Una postura que para González es «inadmisible». «No es suficiente con un rechazo con la boca pequeña, con distanciarse, con decir que esto no debe hacerse así. Creo que lo que le cabe exigir a Sortu y EH Bildu es que expulse de sus filas a Ernai, porque, si no lo hace, Bildu, a través de sus juventudes, estará cometiendo actos violentos», ha advertido el diputado general de Álava en una entrevista radiofónica. «No cabe otra actuación en democracia».

Atacar al rival político

El dirigente jeltzale ha recordado que, «durante décadas, la izquierda abertzale ha alentado este movimiento, ha alentado una posición de la deslegitimación de la posición política del rival, ha alentado una posición entre su entorno social, en el que se justificaban ese tipo de actuaciones y ha alentado, por lo tanto, una cultura de la violencia». En tono muy duro, ha recordado que el ataque contra la sede del PP lo realizaron «las juventudes de un partido legal, de un partido que se dice institucional, de un partido que quiere gobernar este país», y que «están actuando de forma violenta, atacando al rival político».

De esa presión trata de zafarse EH Bildu con dos argumentos. El primero, poner en duda incluso la autoría de la acción contra el PP, a pesar de haber sido reivindicaba públicamente por sus juventudes. «EH Bildu está tratando de construir mayorías democráticas en una estrategia de seducción democrática. Es posible e incluso puede ser probable que gane las próximas, por lo que, ¿alguien piensa que EH Bildu va a estar haciendo pintadas?», ha señalado Arkaitz Rodríguez, en estos momentos secretario de Acción Política de la formación soberanista y todavía secretario general de Sortu, cargo que abandonará en las próximas semanas.

Rodríguez, en otra entrevista radiofónica, ha añadido un matiz. Ha asegurado que Ernai está «completamente de acuerdo con la reflexión» realizada por EH Bildu. «De hecho, esa acción no la ha hecho Ernai, la ha hecho Ernai Bilbao», ha añadido sin dar más explicaciones. Rodríguez, además, se ha mostrado convencido en que hay un interés político en destacar este tipo de acciones y ha pedido que «no se utilicen este tipo de sucesos aislados para tratar de alimentar y reconstruir virtualmente una realidad y una situación que hace tiempo han sido superadas». «Que alguien quiera hacer creer que la situación que vivimos actualmente es comparable a la que teníamos hace 15, 20 ó 25 años es una tremenda irresponsabilidad», ha asegurado.

A esto hay que sumar que el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha denunciado ante la Comisión Europea el ataque a la sede de su partido en Bilbao. En una carta dirigida a la vicepresidenta y comisaria de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen; al comisario de Justicia, Michael McGrath; y al comisario de Interior, Magnus Brunner, el político vasco destaca que estos actos vandálicos y amenazas «forman parte de un patrón de hostilidad ideológica que busca deslegitimar la presencia de partidos constitucionales en Euskadi.