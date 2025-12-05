El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos. El Correo

El eurodiputado Javier Zarzalejos denuncia ante Bruselas los ataques a la sede del PP en Bilbao

En su carta asegura que estas amenazas suponen «un patrón de violencia e intimidación para deslegitimar la presencia de partidos constitucionales en Euskadi»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:42

Comenta

El eurodiputado del Partido Popular (PP) Javier Zarzalejos ha denunciado este viernes ante la Comisión Europea el ataque a la sede de su partido en ... Bilbao a manos de Ernai -las juventudes de Sortu-. En una carta dirigida a la vicepresidenta y comisaria de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen; al comisario de Justicia, Michael McGrath; y al comisario de Interior, Magnus Brunner, el político vasco destaca que estos actos vandálicos y amenazas «forman parte de un patrón de violencia e intimidación ideológica que busca deslegitimar la presencia de partidos constitucionales en Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

