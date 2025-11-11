El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arantxa Tapia, en una entrevista con este periódico el pasado junio. Maika Salguero

El PNV sitúa a la exconsejera Arantxa Tapia al frente de la Fundación Sabino Arana

Esteban elige como sustituta de Mireia Zarate a una de sus principales impulsoras en la carrera por la presidencia del EBB frente a Ortuzar

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:51

Movimiento aparentemente simbólico pero de hondo calado interno en el PNV. La exconsejera Arantxa Tapia será nombrada nueva presidenta de la Fundación Sabino Arana, entidad ... dependiente del partido que se encarga de la divulgación de la historia del nacionalismo vasco. Aitor Esteban sitúa así en un puesto relevante de la estructura jeltzale a la que fue una de sus principales impulsoras en la carrera por la presidencia del EBB frente a Andoni Ortuzar y releva a Mireia Zarate, quien fuera precisamente una de las más estrechas colaboradoras del anterior líder.

