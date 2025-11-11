El PNV sitúa a la exconsejera Arantxa Tapia al frente de la Fundación Sabino Arana

Movimiento aparentemente simbólico pero de hondo calado interno en el PNV. La exconsejera Arantxa Tapia será nombrada nueva presidenta de la Fundación Sabino Arana, entidad ... dependiente del partido que se encarga de la divulgación de la historia del nacionalismo vasco. Aitor Esteban sitúa así en un puesto relevante de la estructura jeltzale a la que fue una de sus principales impulsoras en la carrera por la presidencia del EBB frente a Andoni Ortuzar y releva a Mireia Zarate, quien fuera precisamente una de las más estrechas colaboradoras del anterior líder.

La presidencia de la fundación era una de las últimas piezas que le quedaban por completar a Esteban desde que llegó a Sabin Etxea a finales de marzo. Se trata de un cargo más simbólico que con poder efectivo, pero con una misión a la que el PNV ha otorgado una gran trascendencia desde que puso en marcha esta entidad en 1988. Por el cargo han pasado hasta ahora figuras de renombre en la esfera jeltzale como son el exconsejero de Interior Juan Mari Atutxa o el expresidente del EBB Jesús Insausti 'Uzturre'.

Zarate, que se había mantenido en el puesto desde la Asamblea General del pasado marzo, se despidió este lunes y este mismo martes se reunirá el patronato de la fundación para abordar su sustitución. La propuesta oficial, con el beneplácito del Euzkadi buru batzar, es Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico entre 2012 y 2024 durante los sucesivos gobiernos de Iñigo Urkullu. Su nombramiento se hará efectivo en esa junta y mañana miércoles participará en su primer acto, un seminario sobre la ley de secretos oficiales en el que estará Esteban.

Tapia, de 62 años y natural de Astigarraga, es catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática por la UPV/EHU y lleva casi dos décadas ligada a la política. Fue juntera y diputada foral de Movilidad en Gipuzkoa y tuvo un breve paso por el Congreso en Madrid antes de que Urkullu la nombrara consejera en 2012. Se hizo cargo de Desarrollo Económico durante doce años y también gestionó áreas como Infraestructuras y Medio Ambiente. Dejó la política activa a mediados de 2024 y desde comienzos de este año es asesora estratégica de la consultora KPMG.

La nueva presidenta de la Fundación Sabino Arana tuvo un papel activo en el proceso interno del PNV que llevó a Esteban a la presidencia del EBB tras un pulso con Ortuzar. Tapia fue una de las grandes impulsoras del que entonces era portavoz en el Congreso y lo llegó a proponer como candidato en la asamblea de su batzoki, el de Zumaia. Cuando Esteban fue elegido líder, una vez que Ortuzar se retiró, ella celebró el desenlace con un elocuente mensaje en redes sociales: «Zorionak de corazón, Aitor. ¡Vas a ser un presidente del EBB excelente!».