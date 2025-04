«El PNV no está atado a ningún bloque, negociamos en función del momento»

Maribel Vaquero (Urnieta, 1970) se estrenó ayer en un pleno de control como portavoz del PNV en el Congreso, un cargo de histórica relevancia en ... Madrid que encumbró a sus predecesores; el último, Aitor Esteban, flamante presidente del Euzkadi buru batzar. En su primera entrevista, la diputada guipuzcoana reivindica a su grupo como un actor ajeno a los bloques de la polarizada política nacional, aunque no obvia el acuerdo en vigor con el PSOE y emplaza al Gobierno a presentar los Presupuestos.

- Sustituye a Esteban. ¿Está preparada para las comparaciones? Se dice que son odiosas...

- Estoy preparada y espero estar a la altura. Somos personas diferentes, cada una tiene su estilo y yo tendré el mío.

- Es la primera mujer en asumir la portavocía del PNV en el Congreso. ¿Se busca contrarrestar así las críticas por la ausencia de paridad en el EBB?

- No creo que esto consista en una balanza en la que ponemos menos por aquí y más por allá. Hay que verlo todo en su conjunto. Tenemos portavoces y diputadas generales que son mujeres.

- En la Asamblea General se habló de «reconectar», «reevaluar», «reformular»... ¿Es un síntoma de la necesidad de cambios?

- Se habló de realizar cambios, pero partiendo de lo que ya somos, sin hacer dejación. Como cualquier familia, nos tenemos que resituar ante una nueva situación. Pero de ahí a resetear y empezar desde el principio, pues no. Tenemos una trayectoria histórica que nos avala.

- El Congreso se ha convertido en un foco de polarización. ¿Usted va a huir de eso?

- En general, ningún representante del PNV somos gente de provocar altercados. Tenemos otra forma de hacer política, desde el diálogo y el pacto. No me van a ver buscando la crispación gratuita que no nos lleva a ningún sitio.

- Llega al cargo de portavoz en un momento de crisis por la guerra arancelaria. ¿Es al menos una oportunidad para lograr consensos poco frecuentes en el Congreso?

- Esperemos que sí, porque nos estamos jugando mucho entre repercusiones directas e indirectas. Nosotros lo que hemos pedido al ministro (Carlos Cuerpo) es unidad, que haya diálogo con los partidos y también con las comunidades autónomas.

- Euskadi es una de las comunidades que más afectada puede resultar. ¿Qué medidas específicas quieren que tome el Gobierno central?

- Que se tenga en cuenta que no todos los territorios tienen la misma producción económica y, por tanto, las medidas se deben adaptar a cada realidad. Pedimos que no sólo sean ayudas a la financiación, sino también ayudas directas y que se tenga en cuenta la repercusión en mercados indirectos, como el de los componentes. Nosotros tendemos la mano para pactar lo que sea necesario. Es hora de remangarnos.

- ¿Todo esto evidencia la necesidad de unos Presupuestos?

- Sin Presupuestos es más difícil abordar una crisis, está claro. Sánchez debería presentarlos, ir al Congreso y negociarlos con los grupos políticos. Es lo que le pedimos, que por lo menos presente sus intenciones y que se puedan debatir.

- ¿Y sus socios deben facilitarle la aprobación ante una situación de incertidumbre?

- Cada grupo negocia para incorporar sus peticiones, aunque todos tenemos que ser conscientes de que debe haber un equilibrio porque se necesita a muchos partidos para sacarlos adelante. No todos tus objetivos se pueden cumplir si van en contra de los del otro.

- ¿Y Junts es consciente de eso? Lo suele poner muy difícil.

- Ésa es una pregunta para Junts. Nosotros trabajamos para beneficiar a Euskadi.

- Pero tienen una alianza estratégica con ellos. ¿Podrían hacer de puente con el Gobierno?

- Nosotros abrimos vías de diálogo con todos los partidos y con las personas que sean necesarias, siempre para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del País Vasco.

Críticas a Bildu

- ¿Hay margen en el Congreso para llegar a pactos con el PP?

- La aritmética es variable y a veces se dan resultados con grupos que igual nunca pensaríamos que iban a votar juntos. En la medida en que los acuerdos beneficien a Euskadi, ahí estaremos. Pero también tengo que dejar claro que tenemos un acuerdo de investidura con el PSOE y queremos que se cumpla. Apostamos por un Gobierno que cumpla con los compromisos.

- Entonces, ¿el PNV está atado al bloque de la izquierda?

- No, el PNV no está atado a ningún bloque, ni al de la izquierda ni al de la derecha. Negociamos en función del momento y de lo que sea más beneficioso para Euskadi.

- ¿Se le ha acabado al PNV el monopolio vasco en Madrid? EH Bildu está jugando a lo mismo que ustedes y le va bien.

- Nos alegramos de ello porque antes no participaban. Eso sí, nosotros defendemos el autogobierno en el día a día, también en las leyes que se hacen en el Congreso. Y ahí a veces nos sentimos muy solos, creemos que Bildu debe poner líneas rojas.

- ¿Hay que darse prisa en Euskadi para acordar una reforma del Estatuto? Luego habrá que validarla en el Congreso y tal vez las mayorías cambien.

- El Estatuto es una cuestión de suma importancia, así que hay que dialogarlo y consensuarlo. Hay trenes que pasan de vez en cuando y otros que no pasan nunca. Las mayorías están complicadas, pero poderse, se puede. Desde luego, no será por que el PNV no vaya a hacer todo el esfuerzo.