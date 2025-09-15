Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»

Arnaldo Otegi ha aludido este lunes a GKS, el grupo juvenil que con un discurso comunista ordotoxo está enfrentado a la izquierda abertzale y a ... EH Bildu. La tensión subió varios grados la semana pasada, en la inauguración del curso de la UPV/EHU, cuando cientos de jóvenes vinculados a este colectivo y a Ikasle Abertzaleak lanzaron duras críticas contra el equipo rectoral en un acto al que asistieron varios cargos políticos, entre ellos, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, que fue uno de los más abucheados. El enfrentamiento viene de lejos, y para Otegi el movimiento juvenil, en realidad, «es una cosa muy vieja».

Las palabras de Otegi, en Radio Popular, suponen elevar el tono contra GKS, tras un verano en el que la crispación ha sido alta. Uno de los principales motivos es el uso de las txosnas en los diferentes recintos festivos. GKS considera que la izquierda abertzale les somete a un «veto político» para impedir su entrada.

En este contexto, Otegi ha considerado que GKS es «una cosa muy vieja en este país». «Los que tenemos una cierta edad la recordamos de nuestros tiempos», ha dicho el secretario general de EH Bildu, quien ha puesto el foco entre cuestiones concretas. Primero, porque «consideran que la independencia nacional es un objetivo no deseable», porque creen que «el derecho de autodeterminación se dará cuando la revolución ciudadana alcance su cima conquistando el mundo» y «tienen posiciones sobre el euskera que me preocupan enormemente». Sobre este último tema, Otegi ha aludido a unas declaraciones que ha vinculado con GKS en las que se habría afirmado que el euskera «no es el lenguaje del proletariado». «Como si los españoles hablarán español porque fuera un república proletaria».

Otegi, además, ha sido contundente y ha rechazado que haya un veto político a las txosnas que intenta poner GKS en fiestas. «EH Bildu no veta políticamente a nadie. Lo que pasa es que se llevan mal con todos y nadie quiere ponerlas con ellos», ha afirmado el líder de EH Bildu, para quien, «en el signo de los tiempos, hay gente que piensa que la solución está en la nostalgia y hay gente que piensa que está en la derrota, nosotros estamos en el medio».