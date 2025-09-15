El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»

Niega que haya un «veto político» en las txosnas, «lo que pasa es que nadie quiere ponerlas con ellos»

David Guadilla

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:43

Arnaldo Otegi ha aludido este lunes a GKS, el grupo juvenil que con un discurso comunista ordotoxo está enfrentado a la izquierda abertzale y a ... EH Bildu. La tensión subió varios grados la semana pasada, en la inauguración del curso de la UPV/EHU, cuando cientos de jóvenes vinculados a este colectivo y a Ikasle Abertzaleak lanzaron duras críticas contra el equipo rectoral en un acto al que asistieron varios cargos políticos, entre ellos, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, que fue uno de los más abucheados. El enfrentamiento viene de lejos, y para Otegi el movimiento juvenil, en realidad, «es una cosa muy vieja».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  2. 2

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  3. 3

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  4. 4 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  5. 5

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  6. 6

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  7. 7

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  8. 8

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  9. 9

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  10. 10

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»

Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»