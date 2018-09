Ortuzar avisa a Sánchez de que «la paciencia se agota» y le exige «transferencias ya» Ortuzar y Urkullu en las campas de Foronda esta mañana. / Manu Cecilio El presidente del PNV y el lehendakari insisten en sus discursos en el Alderdi Eguna en «ensanchar» el acuerdo sobre el nuevo estatus OLATZ BARRIUSO Domingo, 30 septiembre 2018, 13:52

«El tiempo pasa y la paciencia se agota». En mitad de la tormenta que azota al Gobierno de Pedro Sánchez, y bajo la atenta mirada de los soberanistas catalanes -que tienen en sus manos la continuidad de la legislatura-, Andoni Ortuzar ha avisado este mediodía al presidente del Gobierno de que ha llegado la hora de pasar «de las buenas palabras y los anuncios a los hechos» y cumplir «ya» los compromisos adquiridos con el PNV a cambio de su apoyo a la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy. Unos compromisos que pasan por impulsar las transferencias pendientes «ya» y «poner en marcha todos los compromisos presupuestarios con Euskadi», un paquete de inversiones e infraestructuras acordados en su momento con el Gobierno del PP. «Gobernar es algo más que hacer declaraciones. Es hacer cosas, cumplir compromisos, asumir con valentía los problemas. Y eso pedimos para Euskadi. Que cumplan ya», ha exigido el presidente del PNV en su discurso en el Alderdi Eguna que, como cada último domingo de septiembre, celebra hoy el PNV en las campas alavesas de Foronda.

«Ser honesto y leal es una cosa, pero ser tonto es otra bien distinta. Y no somos tontos. Esperamos y exigimos más del Gobierno de Pedro Sánchez», ha insistido Ortuzar, que ha enviado un mensaje claro al Gobierno socialista. «Urge», ha dicho, completar el Estatuto y «hacerlo fielmente con su letra y con su espíritu». «Que no se despisten por la ofensiva de la derechona», ha advertido el líder del EBB, que ha contemplado la posibilidad, que flotaba sin duda en el ambiente, de que al Ejecutivo del PSOE «se le nuble la vista» por los buenos datos de las encuestas y «le entre la tentación» de convocar ya elecciones. Un adelanto electoral que convertiría en papel mojado las aspiraciones del PNV de aprovechar la legislatura de Sánchez para avanzar en el autogobierno y alejar las elecciones municipales y forales de mayo próximo de la «disparatada» política española y de un clima político «de chiste, de charanga y pandereta». «Llevamos meses abochornados», ha constatado Ortuzar.

La presión de los jeltzales a Pedro Sánchez se suma así a la del independentismo catalán, que, hoy mismo, desde Foronda, ha avisado al presidente, por boca del líder del PDeCAT, David Bonvehí, de que su apoyo a los Presupuestos será «imposible» si no hace ya «gestos» de calado a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que permitan augurar una pronta puesta en libertad de los dirigentes del 'procés' encarcelados. Una exigencia a la que se han sumado los jeltzales, la militancia que lucía lazos amarillos y el propio lehendakari Urkullu, que ha subrayado que la prisión provisional «no es una medida proporcionada ni justificada», por lo que ha exigido a Sánchez que convierta también en «hechos» su política de diálogo con Cataluña. Urkullu ha reclamado al presidente «iniciativa política, distensión y diálogo con voluntad de acuerdo» e incluso le ha sugerido que se fije en otros «modelos de respuesta en el mundo occidental», sin citar directamente los referendos pactados en Escocia o Quebec.

El Alderdi Eguna ha mirado, efectivamente a Madrid y Barcelona, pero tanto el lehendakari Urkullu como Ortuzar han dedicado también buena parte de sus discursos al asunto central del panorama doméstico: la reforma del Estatuto de Gernika. Ambos han abogado por «ensanchar» el acuerdo alcanzado hasta ahora con EH Bildu «todo lo que se pueda». Ortuzar ha reconocido que las bases soberanistas pactadas con la izquierda abertzale «podían haber sido más amplias» pero son, ha defendido, «legítimas y democráticas». «Queremos ensancharlas todo lo que se pueda en la fase que ahora se abre y en la siguiente», ha dicho, en alusión a la comisión de expertos que debe redactar el texto articulado y al posterior trámite parlamentario. «Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que así sea, pero los que aún no están en el acuerdo van a tener también que moverse». También Urkullu ha asumido que el PNV deberá «lidiar» con «los maximalismos de unos» y «los inmovilismos de otros», pero ha avisado que perseverará para lograr el acuerdo.

Ortuzar también ha dedicado parte de su discurso a rebatir dos «clichés» con los que, según ha dicho, «la oposición nos ataca siempre»: «las supuestas dos almas, la famosa división interna» y las «supuestas corruptelas del PNV». En ambos casos ha negado la mayor. «Para estar divididos se nos ve bastante bien, ¿no? ¿Algún otro partido se atreve a hacer lo que estamos haciendo hoy aquí?», se ha preguntado. En vísperas de que se reanude el juicio por el 'caso de Miguel', y mientras las defensas de los procesados negocian con la Fiscalía un acuerdo para declararse culpables, el líder del PNV ha defendido a capa y espada la «honestidad» del partido. «No somos perfectos, somos humanos. No todo lo hacemos bien y claro que puede haber alguien entre nosotros que no tenga conductas adecuadas. Pero cuando eso pasa se le aparta y el partido actúa con rapidez», ha subrayado, antes de recalcar que «por mucho que les pese, y les pesa, el PNV no está sentado en ningun banquillo de acusados». «El PNV está libre de toda sospecha», ha proclamado entre los aplausos de las bases.