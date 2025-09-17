El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez y Begoña Gómez la pasada semana Efe

La Oficina de Intereses vuelve a archivar la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa

Gómez «no se ha encontrado vinculada por una relación laboral ni profesional» con la compañía , zanja el organismo del ministerio de Óscar López

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:30

Un día después de que se conociera que al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había ordenado a la Oficina de Conflicto de Intereses ( ... OCI) que investigara de manera efectiva si Pedro Sánchez debió abstenerse en el debate por el rescate a Air Europa dado el mecenazgo de la aerolínea a las actividades profesionales de su mujer, este organismo (dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López) ha hecho público que ha vuelto a archivar la denuncia que en su momento presentó el PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  3. 3

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  4. 4

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  5. 5

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  6. 6

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días
  7. 7 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  8. 8

    Las salidas del director de exposiciones y la gerente del Guggenheim ponen fin al equipo de Vidarte
  9. 9

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  10. 10 La incómoda escena de sexo que Ester Expósito grabó con 18 años: «Era una barbaridad, no se montó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Oficina de Intereses vuelve a archivar la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa

La Oficina de Intereses vuelve a archivar la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa