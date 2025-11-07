El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pantallazo de la aplicación de WhatsApp aportado por Stampa al juzgado R.C.

Los mensajes de la trama de la 'fontanera' de Ferraz: «El 1 es quien decide»

El fiscal Stampa presenta en el juzgado los wasaps que se intercambió con el empresario Luis del Rivero, mediador del encuentro con Leire Díez, en los que se apuntaría al supuesto conocimiento de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

El pasado miércoles el fiscal Ignacio Stampa presentó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid varios mensajes que se intercambió con el empresario ... Luis del Rivero, quien intermedió entre él y Leire Díez para concertar la reunión entre ambos que finalmente tuvo lugar el pasado 7 de mayo. En uno de esos wasaps -en los que se daban pormenores de los supuestos favores que la trama presuntamente cercana a Ferraz iba a hacer a Stampa a cambio de información para boicotear las causas judiciales que cercan al PSOE y al Gobierno- el expresidente del grupo Sacyr Vallehermoso aseguró que, en cualquier caso, «el 1 es quien decide».

