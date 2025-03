«La memoria es una herramienta poderosa para que los jóvenes aprendan que nada justifica la violencia»

David Guadilla Martes, 18 de marzo 2025, 14:22 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

El 13 de septiembre de 1974, ETA mató a 13 personas e hirió a otras 70. Fue la primera masacre cometida por la banda terrorista. La conmoción causada por la bomba colocada en la cafetería Rolando de Madrid fue tal que la organización no reconoció su autoría hasta 2018, cuando anunció su disolución. Medio siglo después una muestra desvela una heridas que siguen abiertas y que Alicia Gómez Cuadrado ha enseñado este martes de forma descarnada.

Su padre era Francisco Gómez Vaquero, cocinero de Rolando. La bomba «no solo mató personas», sino que destrozó «sueños y almas». «Tenía 30 años, estaba casado, tenía dos hijas y soñaba con tener su propio restaurante. Murió debajo de los escombros». Alicia Gómez recuerda, en alusión a los terroristas que colocaron la bomba, que «dos personas libres y conscientes deciden quitarme a mi padres». A partir de ahí llegan unas «navidades tristes para siempre». Se fue «la sonrisa de mi madre, nunca pude ir a un concierto porque tenía un pánico desgarrador». Un atentado que «me regaló miedo» y «un rencor que no consigo sacar del todo de mí». «Las luces de mi casa se apagaron y el silencio se metió en casa como un okupa indeseado», ha recalcado la hija de Francisco Gómez, convencida de que «la memoria es una herramienta poderosa para que las generaciones futuras aprendan que nada justifica un acto violento».

«Las víctimas del terrorismo tenemos el derecho fundamental a ser reconocidas y recordadas, y esto no solo implica recordar sus nombres y sus historias, también entender el contexto de su sufrimiento y la repercusión que ha tenido en sus vidas y en la de sus familias. Merecemos ser escuchados porque la memoria no es solo un acto de Justicia, sino un compromiso moral con la verdad. No permitimos que se utilice el silencio como una forma de acomodarse al presente y que nuestro dolor nunca sea minimizado ni tergiversado», ha añadido Alicia Gómez.

La exposición, que se puede ver desde hoy en el edificio de La Bolsa de Bilbao, tiene otra carga simbólica añadida: es la primera que organiza de forma conjunta Gogora, que depende del Gobierno vasco, y el Centro Memorial (Ejecutivo central), dos entidades que hasta ahora han vivido casi de espaldas.

Estrechar los lazos de ambos organismos fue uno de los objetivos declarados del PSE-EE cuando asumió la cartera de Justicia y Derechos Humanos cuando Imanol Pradales fue investido lehendakari el pasado junio. Y esa pretensión se ha escenificado este martes con una imagen que pocas veces se ha dado en los últimos años: la de la consejera María Jesús San José, junto a los directores del Memorial y de Gogora, Florencio Domínguez y Alberto Alonso, respectivamente. San José ha apostado por impulsar una memoria en la que la diversidad y la pluralidad, todos ellos valores básicos en la construcción de sociedades democráticas, les ganen el terreno a los mensajes de odio, a la exclusión del diferente», mientras que Domínguez ha recordado que el atentado de Rolando fue una acción con la que ETA buscaba «una masacre de policías y acabó cometiendo una masacre de civiles». «Unas víctimas que han sido muy olvidadas».