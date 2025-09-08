El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la reunión mantenida en la sede de la Junta de Andalucía en Madrid entre las dos consejeras. E.C.

Melgosa pide revisar «hacia dónde tienen que ir los flujos» de migrantes que llegan a Euskadi

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico se reúne con su homóloga andaluza y juntas reclaman al «Estado que haga los deberes» para que las autonomías puedan trabajar «coordinadas»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:45

Fue el propio Imanol Pradales quien desveló en el Consejo de Gobierno de Miramar que Euskadi y Andalucía iban a trabajar de forma conjunta en ... materia de inmigración. Todo arrancó por unas declaraciones de Juanma Moreno Bonilla que sentaron muy mal al lehendakari sobre ciertas prebendas –luego desmentidas– que disfrutaba el País Vasco en esta materia. Así que levantó el teléfono y en aquella llamada se fraguó un entendimiento que ha cristalizado este lunes en una cita cara a cara en Madrid entre la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y su homóloga andaluza, Loles López.

