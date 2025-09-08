Melgosa pide revisar «hacia dónde tienen que ir los flujos» de migrantes que llegan a Euskadi

Fue el propio Imanol Pradales quien desveló en el Consejo de Gobierno de Miramar que Euskadi y Andalucía iban a trabajar de forma conjunta en ... materia de inmigración. Todo arrancó por unas declaraciones de Juanma Moreno Bonilla que sentaron muy mal al lehendakari sobre ciertas prebendas –luego desmentidas– que disfrutaba el País Vasco en esta materia. Así que levantó el teléfono y en aquella llamada se fraguó un entendimiento que ha cristalizado este lunes en una cita cara a cara en Madrid entre la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y su homóloga andaluza, Loles López.

Tras la reunión, que se ha prolongado durante casi dos horas en un ambiente «cordial y constructivo», ambas dirigentes han coincidido en la necesidad de que el «Estado español haga sus deberes» y establezca un «plan estructural migratorio» para todo el país. Una hoja de ruta que recoja «todas las políticas» necesarias e incluya una «memoria económica» que permita a las comunidades saber con qué fondos cuentan para atender a los migrantes.

Según Melgosa, las autonomías deben trabajar «coordinadas, negociando e intercambiando información», una de las exigencias de Euskadi –junto a Canarias– desde hace meses tras la llegada masiva de menas a los tres territorios históricos que ha tensionado la capacidad de asistencia de las diputaciones forales, sobre todo la vizcaína. «Hay que ver hacia dónde tienen que ir esos flujos migratorios porque Euskadi no puede asumir más. Somos frontera norte y cuando hay un cambio coyuntural en la política migratoria, al flujo que viene desde el Estado francés hay que sumar a las personas procedentes de la comunidad andaluza», ha explicado en referencia a los jóvenes que llegan al País Vasco en autobús desde el sur de España.