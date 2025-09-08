Melgosa pide revisar «hacia dónde tienen que ir los flujos» de migrantes que llegan a Euskadi
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico se reúne con su homóloga andaluza y juntas reclaman al «Estado que haga los deberes» para que las autonomías puedan trabajar «coordinadas»
Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:45
Fue el propio Imanol Pradales quien desveló en el Consejo de Gobierno de Miramar que Euskadi y Andalucía iban a trabajar de forma conjunta en ... materia de inmigración. Todo arrancó por unas declaraciones de Juanma Moreno Bonilla que sentaron muy mal al lehendakari sobre ciertas prebendas –luego desmentidas– que disfrutaba el País Vasco en esta materia. Así que levantó el teléfono y en aquella llamada se fraguó un entendimiento que ha cristalizado este lunes en una cita cara a cara en Madrid entre la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y su homóloga andaluza, Loles López.
Tras la reunión, que se ha prolongado durante casi dos horas en un ambiente «cordial y constructivo», ambas dirigentes han coincidido en la necesidad de que el «Estado español haga sus deberes» y establezca un «plan estructural migratorio» para todo el país. Una hoja de ruta que recoja «todas las políticas» necesarias e incluya una «memoria económica» que permita a las comunidades saber con qué fondos cuentan para atender a los migrantes.
Según Melgosa, las autonomías deben trabajar «coordinadas, negociando e intercambiando información», una de las exigencias de Euskadi –junto a Canarias– desde hace meses tras la llegada masiva de menas a los tres territorios históricos que ha tensionado la capacidad de asistencia de las diputaciones forales, sobre todo la vizcaína. «Hay que ver hacia dónde tienen que ir esos flujos migratorios porque Euskadi no puede asumir más. Somos frontera norte y cuando hay un cambio coyuntural en la política migratoria, al flujo que viene desde el Estado francés hay que sumar a las personas procedentes de la comunidad andaluza», ha explicado en referencia a los jóvenes que llegan al País Vasco en autobús desde el sur de España.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.