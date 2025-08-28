Bizkaia tutela a un 50% más de menores migrantes de lo marcado por el Gobierno central

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el real decreto que establece la «capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela» de menores extranjeros no ... acompañados de las comunidades. Es decir, las plazas que le corresponden a cada autonomía a la hora del reparto de los casi 5.000 niños y adolescentes hacinados en Canarias y Ceuta. En la práctica, también supone una base para dimensionar la red asistencial de cada territorio y determinar si dispone de una infraestructura adecuada para atender a estos niños y adolescentes, que llegan a nuestro país solos y sin ningún tipo de apoyo.

La ratio establecida por los técnicos del Ministerio de Juventud e Infancia es de 32,6 camas por cada 100.000 habitantes. En el caso de Euskadi, la cifra resultante es de 731 plazas, cuando a 1 de abril la cifra oficial de jóvenes atendidos era de 859, es decir, un 17% más. Esto ha llevado al Gobierno central a dejar fuera al País Vasco del proceso de reubicación de los menas de Canarias y Ceuta, una circunstancia duramente criticada por el resto de comunidades, sobre todo las gobernadas por el PP. Sus dirigentes consideran arbitraria esa decisión y, de hecho, la han recurrido ante el Constitucional.

En una mirada ya más vasca, el ratio publicado ayer también permite disponer de un criterio objetivo para estimar el tensionamiento que soportan las redes de acogida de las tres diputaciones forales. Si se aplica la misma 'fórmula' a los datos de población del Eustat, se observa que Bizkaia debería tutelar a 375 menores, mientras que Álava a 109 y Gipuzkoa a 236. En total, 720 –la diferencia con los 731 del Ministerio podría deberse al empleo de un censo más actualizado–.

La comparativa de esa «capacidad ordinaria» con los datos reales facilitados a este periódico por fuentes de las tres instituciones forales establece que Bizkaia supera con creces esa cifra y atiende a un 50% más de menores de los marcados por el Gobierno –567 frente a 375–. De esta manera, asume todo el esfuerzo extra que realiza Euskadi en materia de acogida, puesto que los otros dos territorios se encuentran por debajo de sus 'guarismos teóricos'. En concreto, Álava tutela a 92 menas cuando, según el Ministerio, podría llegar a 109, mientras que Gipuzkoa acoge a 175 frente a los 236 marcados desde Madrid.

Todas las fuentes forales consultadas insisten en que el número de jóvenes atendidos por sus servicios sociales varía «de un día para otro» en función de la llegada de migrantes sin acompañamiento a cada territorio. Esto obliga a cada red asistencial foral a trabajar con constante flexibilidad para atender a todos los usuarios y de hecho, a habilitar plazas más allá de su capacidad teórica.

Choque entre PNV y PSE

Estos datos, de todos modos, confirman el análisis que desde hace meses realizan los responsables de la Diputación de Bizkaia, que han denunciado en repetidas ocasiones la «situación de excepcionalidad» que sufren sus centros de acogida, que hace tan solo un año atendían a unos 300 menas. De hecho, la diputada general, Elixabete Etxanobe, ha pedido al Gobierno vasco que envíe más migrantes a Álava y Gipuzkoa, cuyas redes asistenciales están «menos tensionadas». Según los datos facilitados, Bizkaia atiende a casi 7 de cada 10 jóvenes migrantes que han recalado en Euskadi.

Precisamente, la situación de los centros de acogida generó el mes pasado un choque entre PNV y PSE, socios en la institución foral. La diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, la socialista Teresa Laespada, aseguró en una entrevista con este periódico que, en contra de la postura del Gobierno vasco –y del PNV–, Bizkaia sí podía acoger a menores procedentes de Canarias. «La presión es importante, pero tenemos capacidad para poder hacer un esfuerzo de solidaridad con esa cantidad de chavalería que está en Canarias. Pero también Gipuzkoa y Álava», afirmó Laespada, quien reclamó solidaridad a los otros dos territorios históricos.

Al día siguiente la dirigente socialista fue desautorizada por la diputada general, quien insistió en que «Bizkaia no tiene más capacidad». «Eso es una obviedad», zanjó Etxanobe.