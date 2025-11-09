«Lo que Mazón ha visto ahora podría haberlo visto hace ya unos meses»

– ¿Ha tardado demasiado tiempo en dimitir Carlos Mazón?

– A mí me parece que lo que ha visto ahora Mazón lo podría haber visto ... hace ya unos meses.

– ¿Esa tardanza ha afectado negativamente al conjunto del PP?

– Afecta todo lo que no se haga con acierto y rapidez.

– Feijóo le ha apoyado en todo este tiempo. ¿Ha quedado debilitado su liderazgo?

– Yo creo que le señaló el camino desde el principio. Lo hizo cuando le advirtió de que tenía que haber pedido la declaración de emergencia nacional y cuando le apremió a obtener resultados adecuados.

– ¿Y no tenía autoridad para haber forzado su dimisión antes?

– Al president de la Comunidad Valenciana no lo pone el presidente del PP.

– Pero sí podría haberlo apartado de la presidencia del PP valenciano y no lo hizo.

– Bueno, vamos con calma.

– Lo cierto es que el PP vuelve a quedar ahora en manos de Vox. ¿Eso puede hipotecar sus expectativas electorales a corto y medio plazo?

– A mí desde luego me gustaría que dependiéramos mucho menos de otras formaciones y creo que ésa es la aspiración que debemos tener para el próximo Gobierno de España. Cuanto más PP haya, menos radicalidad habrá. En todos los sentidos: ni de derechas ni de izquierdas.

– Viene ahora un ciclo electoral autonómico en el que tal vez necesiten el apoyo de Vox. Les ocurrió en 2023 y luego no pudieron gobernar en España.

– Si hay partidos de la izquierda que están tan preocupados por esta circunstancia, tienen la oportunidad de apoyar al candidato del PP. Es lo que se ha hecho por ejemplo en Alemania.

– ¿Haría lo mismo el PP para que el PSOE no gobernara con los partidos a su izquierda o con el apoyo de independentistas?

– Nosotros ya lo hicimos y sucedió precisamente aquí en el País Vasco (con Patxi López).

– A nivel nacional es el PSOE el único que lo ha hecho, cuando se abstuvo en la investidura de Rajoy en 2016.

– Sí, pero no precisamente por la voluntad de Sánchez...

– ¿Hay interlocución entre Génova y el PNV por si necesitan sus votos en el futuro?

– A mí lo que me dicen mis compañeros del Congreso es que no hay socio más leal con Sánchez que el PNV. Se sabe que no se puede contar con ellos.

– ¿Pero al menos hay puentes habilitados por si acaso?

– Es que al PNV ya lo hemos necesitado en el pasado, tanto en 2018 como en 2023, y sabemos dónde está.

– Para terminar, ¿qué le han parecido las memorias del rey emérito?

– No he leído nada. Ahora bien, en mi opinión, la historia es mejor que la escriban otros, no quien la hace.