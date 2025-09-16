El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maite Araluce estrecha la mano de Imanol Pradales. Irekia

El lehendakari recibe a la AVT

Maite Araluce, Miguel Folguera y Carmen Ladrón de Guevara se han entrevistado con Pradales y con la consejera María Jesús San José

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:58

El lehendakari, Imanol Pradales, ha recibido en Ajuria Enea este martes a la AVT. Maite Araluce, presidenta de la principal asociación de víctimas española, ha ... participado en la reunión junto a Miguel Folguera y la abogada Carmen Ladrón de Guevara. También ha estado presente en Lehendakaritza la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José. El encuentro se enmarca en la «total normalidad», según destacan fuentes del Gobierno vasco y ha llegado a petición de la asociación de víctimas.

