El lehendakari recibe a la AVT
Maite Araluce, Miguel Folguera y Carmen Ladrón de Guevara se han entrevistado con Pradales y con la consejera María Jesús San José
Martes, 16 de septiembre 2025, 13:58
El lehendakari, Imanol Pradales, ha recibido en Ajuria Enea este martes a la AVT. Maite Araluce, presidenta de la principal asociación de víctimas española, ha ... participado en la reunión junto a Miguel Folguera y la abogada Carmen Ladrón de Guevara. También ha estado presente en Lehendakaritza la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José. El encuentro se enmarca en la «total normalidad», según destacan fuentes del Gobierno vasco y ha llegado a petición de la asociación de víctimas.
