Una web japonesa vende 'txapelas' con el sello de ETA por 80 euros Boina de la web 'Peel&Lift'. Lo hace desde 2012, un año después del alto el fuego «permanente, general y verificable» de la banda terrorista que se disolvió el pasado 3 de mayo ANE ONTOSO Sábado, 11 agosto 2018, 00:44

Una web japonesa vende artículos con el 'merchandising' de ETA. Tal como reza el anuncio, se trata de «boinas vascas» de talla única, en negro o azul, con el sello de ETA, que se comercializan por 10.500 yenes, que al cambio se traduce en unos 80 euros. Lo hace desde 2012, un año después del alto el fuego «permanente, general y verificable» de la banda terrorista que se disolvió el pasado 3 de mayo. El nombre de la página, que indica en su cabecera la advertencia: 'solo para adultos', es 'Peel&Lift', e informa de la venta únicamente en tienda física en Harajuku, uno de los barrios más excéntricos de Japón al que paradójicamente lo denominan 'el barrio de la moda'.

Bajo el título 'Euskadi Ta Askatasuna' -la leyenda de ETA-, aparecen imágenes de 'txapelas' con su logo: dos círculos de distinto tamaño con la leyenda y una estrella de cinco puntas. El 'escaparate' está acompañado de otras imágenes con el inconfundible anagrama de la serpiente enlazada a un hacha, creado por el anarquista Félix Likiniano, con la divisa 'bietan jarrai', así como una instantánea con la escenificación habitual de ETA con el brazo en alto lanzando un comunicado.

Según la web, las 'txapelas', en «cantidad limitada», solo se podrán comprar en el establecimiento 'GR8' ubicado en la planta 2,5 del centro comercial 'Laforet'. Un 'gigante' de siete pisos del que se dice que acoge las «marcas más originales» y «artículos únicos». En 'Peel&Lift', sin embargo, algunos usuarios han dejado frases como: 'Es una vergüenza. ¿Conocéis el significado de 'terrorismo'? o '¿Te gustaría si una web vendiese mercadería de la secta asesina Aum Shinrikyo?'. En el ámbito legal, en Japón esta práctica no es perseguible. Fuentes jurídicas afirman que «no está tipificada como delito en el país de origen, por tanto, allí no lo es». «Otra cosa sería -explican- que el producto en sí fuese ilícito. Pero no es el caso».

Disfraz del Ku Klux Klan

Sin ir más lejos, Covite denunció el pasado mes de abril que la asociación «en memoria» del etarra Txabi Etxebarrieta vendía camisetas en el Casco Viejo de Bilbao de color azul con el emblema central de unas gafas de pasta, similares a las que Etxebarrieta portaba. En julio, FACUA-Consumidores en Acción denunció que Amazon «permite la venta de productos de ideología franquista, nazi y fascista» a través de su plataforma, como «banderas nazis, de la España franquista o de la Italia de Mussolini, disfraces del Ku Klux Klan o medallas con simbología de las SS».