Iñigo Ansola, líder del PNV vizcaíno: «Ayuso podría ser una buena bertsolari»

L. G. Viernes, 10 de octubre 2025, 11:41 | Actualizado 11:48h. Comenta Compartir

En un momento en el cada vez que Isabel Díaz Ayuso interviene en público sube el pan, el presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, se ha sumado a las voces críticas con la presidenta madrileña por manipular las palabras del lehendakari en el Alderdi Eguna («Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun») y convertirlas en un «Ayuso, entzun, pim pam pum».

«Isabel Díaz Ayuso podría ser una buena bertsolari», ha declarado Ansola en una entrevista televisiva. El líder jeltzale ha rechazado que Imanol Pradales tuviera «ninguna polémica» con la dirigente del PP. Es más, según ha añadido, «ha sido ella quien se ha encargado de generar una polémica increíble». La presidenta madrileña manipuló el lema 'Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!' que el lehendakari lanzó el domingo en el campas de Foronda con motivo del Alderdi Eguna como defensa de la cultura vasca y lo equiparó a las proclamas que se solían utilizar hace décadas para amenazar a políticos, jueces, empresarios o periodistas bajo el punto de mira de la banda terrorista.

Lo que textualmente dijo Pradales en euskera fue lo siguiente: «Y si no lo han entendido bien en inglés -antes había gritado 'we are basque'-, se lo decimos alto y claro: ¡señora Ayuso, somos vascos! ¡Ayuso, escucha, Euskadi es euskaldun!». Se trataba de una reivindicación de la lengua vasca, muy ovacionada por los asistentes al acto, que pretendía contraponer al plantón institucional que la presidenta madrileña le dio en la Conferencia de Presidentes cuando comenzó su intervención en euskera, tal y como estaba permitido por primera vez en ese foro.

La realidad para Ayuso, sin embargo, es bien diferente. La mandataria madrileña, en una entrevista en Telecinco, sacó el tema sin que le preguntaran y lanzó lo siguiente: «El lehendakari ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un recado un tanto preocupante. Lo de 'Ayuso, entzun, pim pam pum', que es lo que vino a decir y se decía antaño, me parece altamente preocupante».

El líder del Bizkai buru batzar reconoció que cuanod escuchó las palabras de Ayuso «no podía dar crédito». «Podría ser una buena bertsolari por las cosas que rima con euskaldun», bromeó Ansola.