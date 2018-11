Idoia Mendia: «Hay que llenar el medio siglo de silencios impuesto por ETA con palabras de recuerdo a las víctimas» Idoia Mendia, durante una entrevista. / Fernando Gómez La secretaria general del PSE insiste en que no se olvide que «no hubo contexto ni conflicto que explique ninguna muerte, ninguna amenaza y ningún exilio» EUROPA PRESS Sábado, 10 noviembre 2018, 13:10

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha instado, con motivo del Día de la Memoria, a «llenar con palabras» de recuerdo a las víctimas el «medio siglo de silencios» impuesto por ETA. Además, ha insistido en la necesidad de que la sociedad no olvide que «no hubo contexto ni conflicto que explique ninguna muerte, ninguna amenaza o ningún exilio».

A través de un post publicado en su cuenta de Facebook, Mendia ha lamentado, el «medio siglo de silencios» vividos en Euskadi y ha asegurado que ha sido «demasiado tiempo», y ha habido «demasiadas víctimas» y «demasiado dolor» como para «seguir callando».

Según ha apuntado, en 2018 los que sí «han callado para siempre son los terroristas de ETA, los que llenaron de ausencias y miedos el espacio que debía ocupar la tolerancia y la libertad». «Medio siglo injusto, doloroso e inútil que dejó un inmenso vacío que necesitaba llenarse con gestos, pero también con las palabras que faltaron durante tantos años», ha añadido.

Por ello, explica, hace dos legislaturas, el Gobierno del PSE ideó el Día de la Memoria, «para que no faltaran palabras que recordaran a quienes fueron callados mediante el asesinato, a quienes les quisieron imponer el silencio con la amenaza y a quienes se les negó el apoyo en su sufrimiento».

También ha recordado que se eligió el 10 de noviembre porque «el calendario no registra en esta fecha ninguna víctima mortal», a la vez que ha advertido de que los socialistas no olvidan «que hubo quien decidió renunciar a la palabra y sustituirla por pistolas y bombas». «No olvidamos que hubo quien decidió disparar, quien decidió aplaudir, quien decidió consentir y quien decidió callar. Y que hubo asesinados, secuestrados, exiliados y resistentes», ha manifestado.

La líder del PSE ha insistido en que su formación desea «una sociedad en la que nadie», ni quienes lo vivieron «ni quienes vengan detrás», olvide «que no hubo contexto ni conflicto que explique ninguna muerte, ninguna amenaza, ningún exilio, ningún aplauso, ni ningún silencio ante ninguna vulneración de los Derechos Humanos».

«Los huecos que dejó el pasado no pueden ser tapiados como la pared en la que se esconden recuerdos que no nos queda más remedio que almacenar», ha apuntado. En esa misma línea, ha considerado que los «huecos» deben «llenarse con palabras nítidas que digan alto y claro que nunca hubo razón para esta historia que tenemos la obligación de recordar para que no se repita».