El hermano de 'Txiki' pide «llevar a cabo sus ideas» en el acto de los comunistas de EHKS

Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS), formación en la órbita de GKS, se ha anotado este sábado un tanto con una enorme carga simbólica en su ... disputa con la izquierda abertzale por el control de las juventudes radicales. Los jóvenes comunistas han homenajeado a Juan Paredes, 'Txiki', y Ángel Otaegi, los militantes de ETA fusilados por el régimen de Franco hace 50 años. Fueron los últimos ajusticiados, junto con otros tres miembros del FRAP.

Durante su acto, celebrado en Zarautz, los disidentes de la izquierda abertzale han proyectado un vídeo con declaraciones de Diego Paredes, hermano de 'Txiki'. Todo un golpe de efecto tras un verano repleto de polémicas en el que Sortu ha tratado de capitalizar la memoria de los exmiembros de ETA y su condición de víctimas del franquismo. De hecho, Paredes se grabó delante del monte de Zarautz en el que la izquierda abertzale desplegó una enorme pancarta con los rostros de 'Txiki' y Otaegi y que «los fachas del Ayuntamiento obligaron a retirar», lamentó.

En su intervención, el hermano de 'Txiki' destacó la importancia de que «queden las ideas» que defendía el exmilitante de ETA y «ver si alguien las puede llevar a cabo». Además, ha leído una carta escrita por 'Txiki' en septiembre de 1975 en la cárcel de Barcelona, a la espera de ser ejecutado, reivindicando la «lucha del pueblo vasco y por la libertad». Paredes ha pedido que «hoy se siga luchando por lo mismo, para lo que él decía, para que termine la explotación del hombre por el hombre y que se logre una sociedad más justa».

«Pasar a la ofensiva»

El acto político ha tenido lugar bajo el lema 'Contra el fascismo de ayer y de hoy'. La portavoz de EHKS, Garazi Navarro, ha reivindicado «la vigencia de la lucha» de los últimos fusilados por el franquismo y defendió que homenajearlos «es una tarea de primer orden para los comunistas». A su juicio, «el régimen del 78 supuso en muchos aspectos una continuidad con el franquismo en el aspecto económico y en el aspecto represivo».

Navarro ha alertado de que «hoy en día también la voluntad nacional del pueblo trabajador vasco sigue siendo oprimida». Por ello, considera necesario «organizarnos y fortalecer la lucha antifascista». También ha denunciado «el genocidio» en Palestina y ha dicho que «es momento de pasar a la ofensiva».