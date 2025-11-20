El Gobierno vasco informará más a las víctimas sobre «las decisiones penitenciarias»

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha anunciado este jueves que dará más información a las víctimas sobre «las decisiones ... penitenciarias». San José ha recalcado que «seguiremos impulsando mecanismos que permitan a las víctimas acceder a información relevante y oportuna, y que las instituciones articulen canales de participación y de escucha que hasta ahora no siempre existieron».

Lo ha anunciado durante las XI Jornadas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en San Sebastián, que se celebran este jueves bajo el lema 'El dolor no prescribe: víctimas, memoria y política penitenciaria'. En opinión de la consejera ha abogado por «la transparencia en las decisiones penitenciarias que afectan a quienes cometieron delitos de terrorismo. Las víctimas tienen derecho a saber y a comprender los procesos, sin que ello vulnere los derechos de otras personas. La claridad genera confianza, y la confianza fortalece la convivencia».

San José, que ha intervenido en la inauguración junto a las presidentas de la AVT, Maite Araluce, y de la Asociación-Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), Mónica Muñoz, ha comenzado rindiendo un homenaje a las víctimas, reconociendo su sufrimiento y reafirmando el compromiso colectivo «con su dignidad, su memoria y su papel activo» en la reconstrucción social. En su opinión, los damnificados «deben estar en el centro para construir una convivencia real y duradera en Euskadi».

«El dolor no prescribe. El paso del tiempo no borra el daño, no lo relativiza y no lo hace menor. Las heridas físicas pueden curar, las psicológicas pueden atenuarse, pero la injusticia que se infligió, la vida que se dejó de vivir, la confianza que se rompió, siguen ahí», ha admitido. Por eso ha reclamado «un acompañamiento integral —psicológico, social y jurídico— y la reparación en la medida de lo posible».

San José ha insistido en que «la superación colectiva no pasa por un borrón y cuenta nueva, sino por una reconstrucción social basada en la participación ciudadana, la justicia y el respeto a la dignidad de las víctimas, que deben estar en el centro no como símbolo, sino como agentes activos en el proceso de sanación».