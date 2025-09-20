El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un escolta protege a una mujer víctima de violencia de género. Lobo Altuna

Euskadi ya advirtió hace un año de fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores

Jueces, fiscales y la Ertzaintza dieron la voz de alarma tres meses después del cambio en la empresa que las gestiona

Xabier Garmendia
Josu García

Xabier Garmendia y Josu García

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:16

Tres años después de que arreciara la crisis por la rebaja de penas derivada de la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí', ... los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores han vuelto a evidenciar una preocupante brecha en la protección de las víctimas de violencia machista. Unos errores que a nivel nacional han aflorado ahora por el aviso de la Fiscalía General del Estado ante casos de sobreseimiento y absolución, pero que en Euskadi ya se conocían desde hace más de un año por la alerta que lanzaron no sólo fiscales sino también jueces y la Ertzaintza.

