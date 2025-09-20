Cuatro niveles de riesgo, que en casos graves incluye escolta policial

Koldo Domínguez Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Se cumple ahora un año de la interconexión del sistema de valoración de riesgo de mujeres maltratadas de la Ertzaintza – Emakumeen eta Etxekoen Babesa (EBA)–, y el del Ministerio de Interior –VioGen-2–, que supuso un hito en la protección a las víctimas. Desde entonces, cuando un ertzaina teclea el DNI de la víctima o del agresor en su base de datos, le salta una alerta en caso de que figure en los expedientes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y algunas policías locales.

Los casos se clasifican en cuatro niveles según el riesgo que sufre la mujer: básico, moderado, alto y especial. Esto, a su vez, permite asignar las medidas de protección adecuadas. En el nivel más bajo, la Policía autonómica ofrece un servicio de contra vigilancia con patrullas que pasan delante del domicilio o su puesto de trabajo de la víctima. Según los últimos datos oficiales, que datan de finales del pasado año, 239 mujeres –127 en Bizkaia, 82 en Gipuzkoa y 30 en Álava– se encontraban en esta situación.

Otras 217 mujeres disponían de la aplicación tecnológica 'Bortxa' (76 en Bizkaia, 59 en Gipuzkoa y 82 en Araba), que les permite contactar con la comisaría de manera directa en caso de amenaza. Además, 162 hombres llevaban pulsera de geolocalización por orden judicial controlada por la Ertzaintza.

Y en los casos más graves, se establece una escolta policial –permanente o puntual–. A finales del año pasado, un total de 40 mujeres precisaban este servicio para garantizar su seguridad: 22 en Bizkaia, 9 en Gipuzkoa y otras 9 en Álava.

