Una mujer amenazada por su expareja posa acompañada de su escolta. Jordi Alemany

Cuatro niveles de riesgo, que en casos graves incluye escolta policial

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:03

Se cumple ahora un año de la interconexión del sistema de valoración de riesgo de mujeres maltratadas de la Ertzaintza – Emakumeen eta Etxekoen Babesa (EBA)–, y el del Ministerio de Interior –VioGen-2–, que supuso un hito en la protección a las víctimas. Desde entonces, cuando un ertzaina teclea el DNI de la víctima o del agresor en su base de datos, le salta una alerta en caso de que figure en los expedientes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y algunas policías locales.

Los casos se clasifican en cuatro niveles según el riesgo que sufre la mujer: básico, moderado, alto y especial. Esto, a su vez, permite asignar las medidas de protección adecuadas. En el nivel más bajo, la Policía autonómica ofrece un servicio de contra vigilancia con patrullas que pasan delante del domicilio o su puesto de trabajo de la víctima. Según los últimos datos oficiales, que datan de finales del pasado año, 239 mujeres –127 en Bizkaia, 82 en Gipuzkoa y 30 en Álava– se encontraban en esta situación.

Otras 217 mujeres disponían de la aplicación tecnológica 'Bortxa' (76 en Bizkaia, 59 en Gipuzkoa y 82 en Araba), que les permite contactar con la comisaría de manera directa en caso de amenaza. Además, 162 hombres llevaban pulsera de geolocalización por orden judicial controlada por la Ertzaintza.

Y en los casos más graves, se establece una escolta policial –permanente o puntual–. A finales del año pasado, un total de 40 mujeres precisaban este servicio para garantizar su seguridad: 22 en Bizkaia, 9 en Gipuzkoa y otras 9 en Álava.

