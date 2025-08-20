El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis Ángel Gómez

Aitor Esteban se pone detrás de la barra

E. C.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:53

Aitor Esteban cumplió ayer con una tradición dentro del PNV: cubrir el turno de barra en la txosna de Gogorregi, la comparsa de las juventudes del partido instalada en las inmediaciones del recinto festivo. Es la primera vez que el presidente del Euzkadi buru batzar participa en este acto, ya que fue elegido sucesor de Andoni Ortuzar el pasado marzo. Es una imagen que se repite todos los años y en la que toman parte diferentes dirigentes jeltzales. Esteban no fue el único debutante a la hora de ponerse tras la barra. También se estrenaba Iñigo Ansola, máximo responsable del Bizkai. Junto a ellos estuvieron, entre otros, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la diputada general, Elixabete Etxanobe; y la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui.

