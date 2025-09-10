El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Los ciclistas de La Vuelta se plantan: pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves
Esteban, con Laura Borràs y Jordi Turull en la Diada del año pasado, cuando aún era portavoz en el Congreso. EFE

Esteban acudirá a la Diada y eleva el perfil de la representación del PNV

El presidente del EBB y el burukide Díez Antxustegi se integrarán en la delegación de Junts para mostrar «su respeto y apoyo al pueblo de Cataluña»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:19

En los últimos años, se había convertido en costumbre que el PNV enviara delegaciones de bajo perfil político a la Diada, integradas por cargos institucionales ... y no orgánicos del partido. Hasta 2023, Sabin Etxea delegaba esa responsabilidad en los senadores Estefanía Beltrán de Heredia y Luke Uribe-Etxebarria, acompañados de una representación de jóvenes de EGI, y el año pasado asistió Aitor Esteban, pero aún como portavoz jeltzale en el Congreso. Este año, Esteban, que se encuentra estos días en Madrid para, entre otras cosas, reunirse con los grupos parlamentarios de Congreso y Senado y ser entrevistado en RTVE, repetirá en la Diada, pero ya como presidente del EBB y acompañado por el burukide y portavoz parlamentario Joseba Díez Antxustegi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  7. 7

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  8. 8

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  9. 9

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  10. 10 Iglesias matricula a sus tres hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Esteban acudirá a la Diada y eleva el perfil de la representación del PNV

Esteban acudirá a la Diada y eleva el perfil de la representación del PNV