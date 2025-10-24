«Era imprescindible abrir una nueva etapa para reforzar nuestro proyecto» Aboga por dejar a un lado las cuestiones internas y centrarse en ser una «alternativa ilusionante y unida» frente a la «deriva» del PNV

Amaya Fernández (Barakaldo, 49 años) regresa a la primera línea de la política vasca. Tras sustituir Génova a la anterior dirección del PP de Bizkaia, es la elegida para pilotar un partido inmerso desde hace años en luchas intestinas y desgaste electoral. Ahí se centran los retos de la nueva líder: «Unidad y crecimiento». «Como soy del Athletic, me remito a unas palabras de Marcelo Bielsa: 'El éxito no es posible sin el sufrimiento y la humildad'. Pues en eso estamos ahora: trabajo y humildad», asegura Fernández, a quien el Parlamento vasco negó la opción de compatibilizar su nuevo cargo con su trabajo de asesora en el Tribunal Vasco de Cuentas.

– Ha acusado al PNV de estar detrás de esa decisión.

– Durante un mes han filtrado cada una de las actuaciones que se seguían (en el Parlamento vasco) en el procedimiento administrativo sobre mi compatibilidad. Lo mínimo que se podía exigir era confidencialidad y neutralidad. Y ha ocurrido en una institución que no está gobernada por el PP.

– ¿Cree que podría haber compatibilizado las dos tareas?

– Hay precedentes de personas que han sido asesores en el Tribunal ocupando cargos orgánicos relevantes.

– ¿Qué se estaba haciendo mal en el PP de Bizkaia como para que Génova decidiera intervenir y montar una gestora?

– Fue una decisión consensuada entre la dirección nacional, la autonómica y la provincial saliente. Se entendió que había que reforzar el proyecto político y mejorar nuestra capilaridad y base social. Para eso era imprescindible abrir una nueva etapa.

– ¿Por qué la anterior dirección no podía hacerlo?

–He estado algo más de cuatro años fuera de la vida interna del partido. Y cualquier cuestión que diga sería injusta. Estoy segura de que mis compañeros pusieron lo mejor de sí mismos.

– ¿Qué PP vizcaíno quiere?

– Necesitamos presentar un proyecto aglutinador hacia dentro y hacia fuera contando con todo el capital humano y político que tenemos. Para eso he constituido una nueva dirección con miembros de las diferentes candidaturas de los últimos congresos. Integración total, unidad total.

– ¿Logrará unificar a las 'familias' que hay en el partido?

– En cualquier grupo hay diferentes sensibilidades y en el PP de Bizkaia, también. Pero en esa ejecutiva hemos conseguido aglutinar a todas. En este partido no sobra nadie.

– Es muy optimista.

– Hemos puesto el marcador a cero y hemos apostado por la integración total sin ningún tipo de trauma interno. A partir de ahora nos presentamos ante la sociedad como un proyecto ilusionante, unido, cohesionado y que mira al futuro. Hablar de nosotros mismos no suma.

– Lo tiene muy claro.

– No tenemos que perder el tiempo en cuestiones internas, sino ofrecer una alternativa a todos aquellos vizcaínos y vizcaínas desencantados con las políticas que están llevando a Bizkaia a un retroceso paulatino en términos sociales y de bienestar. Para eso vamos a estar continuamente a pie de calle, interactuando con la gente.

– ¿Alguna medida en concreto?

– Vamos a poner en marcha una ruta social por todos los municipios para hablar de tú a tú con los ciudadanos que se quieran acercar a hacernos partícipes de sus problemas. Y debemos darles solución en forma de iniciativas en las instituciones.

Empleo del euskera

– ¿Cuánto tiempo estará la gestora al frente del partido?

– Ahora no toca hablar de congresos. Cuando llegue ese momento, lo convocaremos y decidiremos entre todos quienes tienen que estar al frente del partido.

– Si a ese congreso se presentan varias planchas, ¿será un fracaso?

– Tengo la convicción de que cualquier tensión interna del pasado ya ha quedado pacificada, así que seremos capaces de afrontar un congreso de unidad. Estoy aquí para coser el partido.

– Ha comenzado a hacer pequeños gestos. Por ejemplo, tuitea en euskera.

– El español y el euskera son igualmente vascos y tenemos que tener la libertad de usarlos indistintamente. Así lo entendemos una gran mayoría de vizcaínos. Las lenguas nos tienen que servir para comunicar y no para que desde el poder se utilicen como imposición lingüística.

– ¿Dónde tienen margen de crecimiento?

– Tenemos que ser capaces de que vuelvan a confiar en nosotros personas que en los últimos años han elegido otras opciones políticas, fundamentalmente el PNV. Y es muy importante pensar en todos esos vizcaínos que se refugian en la abstención porque les falta una opción que combine ilusión y utilidad. Y nosotros vamos a darles los argumentos para que se sumen a este proyecto.

– ¿Su rival electoral es el PNV?

– Ya estamos detectando una clara recuperación de voto. Estoy absolutamente segura de que, teniendo en cuenta la deriva que el PNV está tomando en sus acuerdos con Bildu en materia lingüística, sus delirios nacionalistas en la reforma del Estatuto, y que es el mejor amigo de Pedro Sánchez, el PP va a ser visto como el partido refugio de seguridad y utilidad.

Voto latinoamericano

– ¿Ve factible un segundo diputado por Bizkaia?

– Somos ambiciosos, y vamos a salir a por todas. En las próximas elecciones estará el bloque de PSOE, PNV, Bildu y Podemos y solo una alternativa, que se llama PP. Así que hay margen para el segundo diputado.

– ¿Temen el crecimiento de Vox?

– Vox no tiene representantes institucionales en Bizkaia. Nuestros adversarios políticos alimentarán esa posibilidad porque la única opción para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa es que el voto se divida. Pero nosotros somos el partido aglutinador para quienes quieren un cambio de gobierno en España.

– Hace unos días el PP vasco organizó un acto festivo con asociaciones latinoamericanas. ¿Van a insistir en esa línea?

– Ese acto no tenía un objetivo electoral. Queríamos celebrar el Día de la Hispanidad con colectivos con los que mantenemos importantes lazos, como la historia, lengua, valores y cultura. Y como compartimos todo eso, pueden identificarse con muchas de las propuestas programáticas del PP.

– ¿También en materia de inmigración?

– Son los primeros que te dicen que los inmigrantes que delinquen y no trabajan tienen que ser expulsados.

