Covite denuncia que 'Mikel Antza' presenta un programa en Bizkaia Irratia subvencionado por la Diputación La asociación de víctimas critica que se trate de un espacio «literario semanal« pagado con »fondos públicos«

Jesús J. Hernández Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:08

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que quien fuera jefe político de ETA, Mikel Albisu, 'Mikel Antza', presenta «un programa literario semanal titulado 'Irakurrieran' en Bizkaia Irratia, emisora que produce ese espacio de forma conjunta con la asociación Euskal Idazleen Elkartea (Asociación de Escritores en Euskera)».

La principal asociación vasca de víctimas lamenta que «el programa, centrado en la difusión de la literatura vasca, se incluye dentro de las actividades subvencionadas por la Diputación de Bizkaia en 2025«. »Concedió 53.000 euros para su realización, cantidad compartida con otro espacio radiofónico, según consta en la resolución de mayo de 2025 publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones». A juicio de la entidad que preside Consuelo Ordóñez, es «indecente e inmoral» que «una institución pública financie un programa cultural dirigido por quien fue responsable de la estrategia de la socialización del sufrimiento».

Desde Covite subrayan que 'Mikel Antza' «no ha realizado ninguna revisión crítica ni pública de su pasado criminal dentro de la organización terrorista». Denuncian, en este sentido, que se le esté «presentando ante la sociedad como un intelectual comprometido con la cultura, cuando nunca ha mostrado arrepentimiento por haber dirigido una organización terrorista ni ninguna empatía hacia sus víctimas».

Hace poco más de un mes trascendió que el Ayuntamiento de Elorrio ha seleccionado de nuevo al exjefe de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', como «dinamizador» del club de lectura municipal, dirigido a vecinos de la localidad mayores de 16 años. En concreto, conduce su versión en euskera, una tarea que realiza «hace varios años», según fuentes municipales. A preguntas de este periódico, la alcaldesa de Elorrio, Julene Lazkano (EH Bildu), justificó la contratación de Albisu en que es «escritor y tiene una gran experiencia en este tipo de trabajos».