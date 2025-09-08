Un concejal socialista de Moncada (Valencia) salta de un escenario contra un grupo de personas que insultaban a Pedro Sánchez Martín Pérez, concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas de Moncada (Valencia) y marido de la alcaldesa, se ha visto implicado en un enfrentamiento durante una verbena en las fiestas locales

Martín Pérez, concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas de Moncada (Valencia) y marido de la alcaldesa, se ha visto implicado en un enfrentamiento durante una verbena en las fiestas locales. Durante el concierto, varios jóvenes en el público comenzaron a abuchear e insultar a Pedro Sánchez; ante estos hechos, el edil respondió con cortes de manga, según se puede observar en algunos vídeos que recorren las redes sociales. En las imágenes, además, se puede ver cómo el concejal socialista salta del escenario sobre un grupo de personas con el que se acaba peleando.

En las imágenes, además, se puede ver cómo el concejal socialista salta del escenario sobre un grupo de personas. Según su versión de los hechos, alega que bajó del escenario para separar a varios jóvenes. A pesar de considerar justificada su actuación, ha pedido perdón y ha asegurado a los medios locales que «es en el afán de separarlos cuando me caigo de rodillas desde el escenario, y en suelo dos o tres me empujan, pero ya está», ha dicho.

La oposición no ha tardado en reclamar la dimisión inmediata del concejal tras comprobar que en los mencionados vídeos se puede demostrar «su implicación en la pelea». En un comunicado, el Partido Popular local ha expresado que el comportamiento del edil es un «bochorno» y una «vergüenza». «No puede continuar ni un día más como concejal», exigen en el comunicado.