«Tengo claro que nuestro referente es Lauaxeta, no 'Txiki' y Otaegi»

Koldo Domínguez Viernes, 29 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

En sus críticas a EH Bildu, Esteban se explayó especialmente en el papel que ha defendido la coalición abertzale este verano tras los ataques a la Ertzaintza y en la polémica sobre los carteles en favor de etarras en los recintos festivos. Esteban enmarcó todo lo sucedido en la «pugna» que mantiene con GKS y en el pasado que aún arrastra la coalición de Arnaldo Otegi. «Que la Ertzaintza luchara contra ETA les duele», afirmó. «Y algunos de los que quieren manchar la trayectoria de la Ertzaintza son quienes hacen pancartas incomprensibles», añadió, en referncia a un mural aparecido esta semana en Mungia en el que «se equipara» a Lauaxeta, referente histórico de la cultura euskaldun con 'Txiki' y Otaegi, los etarras fusilados en los estertores de la «barbarie» franquista.

Esta comparación indignó a Esteban, que recordó que Lauaxeta «nunca pensó en matar, secuestrar, intimidar ni amenazar a nadie, y luchó a favor de los derechos humanos. Sus creencias y los valores no eran los de ETA». De ahí que el líder jeltzale pusiera en duda los «propósitos» de «tanto alboroto» creado por Bildu alrededor de este tema. «No sé si 'Txiki' y Otaegi habrían seugido en ETA en la Transición. Lamentablemente les quitaron la vida antes de poder tomar una decisión. Pero tenemos claro que ellos no son nuestra referencia, sino Lauaxeta», apuntó.