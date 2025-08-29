El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del mural aparecido esta semana en Mungia. EC

«Tengo claro que nuestro referente es Lauaxeta, no 'Txiki' y Otaegi»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:48

En sus críticas a EH Bildu, Esteban se explayó especialmente en el papel que ha defendido la coalición abertzale este verano tras los ataques a la Ertzaintza y en la polémica sobre los carteles en favor de etarras en los recintos festivos. Esteban enmarcó todo lo sucedido en la «pugna» que mantiene con GKS y en el pasado que aún arrastra la coalición de Arnaldo Otegi. «Que la Ertzaintza luchara contra ETA les duele», afirmó. «Y algunos de los que quieren manchar la trayectoria de la Ertzaintza son quienes hacen pancartas incomprensibles», añadió, en referncia a un mural aparecido esta semana en Mungia en el que «se equipara» a Lauaxeta, referente histórico de la cultura euskaldun con 'Txiki' y Otaegi, los etarras fusilados en los estertores de la «barbarie» franquista.

Esta comparación indignó a Esteban, que recordó que Lauaxeta «nunca pensó en matar, secuestrar, intimidar ni amenazar a nadie, y luchó a favor de los derechos humanos. Sus creencias y los valores no eran los de ETA». De ahí que el líder jeltzale pusiera en duda los «propósitos» de «tanto alboroto» creado por Bildu alrededor de este tema. «No sé si 'Txiki' y Otaegi habrían seugido en ETA en la Transición. Lamentablemente les quitaron la vida antes de poder tomar una decisión. Pero tenemos claro que ellos no son nuestra referencia, sino Lauaxeta», apuntó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  2. 2

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  3. 3

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  5. 5

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  6. 6 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  7. 7 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  8. 8

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  9. 9

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  10. 10 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Tengo claro que nuestro referente es Lauaxeta, no 'Txiki' y Otaegi»

«Tengo claro que nuestro referente es Lauaxeta, no &#039;Txiki&#039; y Otaegi»