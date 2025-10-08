Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO

El PP ha puesto este miércoles en su diana al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por un informe que la Unidad Central Operativa ( ... UCO) de la Guardia Civil tiene previsto publicar de forma inminente sobre sus presuntos vínculos con la 'trama Koldo' en la compra de mascarillas cuando era presidente del Gobierno de Canarias.

«Lo que va a decir ese informe, porque no puede ser de otra manera, es que Torres ni ha pedido mordidas ni se ha beneficiado de comisiones ni tampoco ha estado con mujeres explotadas sexualmente», ha respondido el ministro, en la sesión de control del Congreso, al diputado popular Jaime Eduardo de Olano, que le ha cuestionado por sus «actividades menos confesables».

El ministro ha acusado a la oposición de «avivar e impulsar» que el informe contiene indicios delictivos sobre él y ha pronosticado que, cuando aparezca el documento que, según su tesis, lo va a exculpar, el PP no va a pedir perdón. «Tienen tan mínima catadura moral y tanta miseria ética que es imposible que ustedes se disculpen cuando hacen daño a las personas y a su entorno», ha subrayado Torres, que ha dado por hecho que existe el informe pese a que en otras ocasiones el Gobierno ha criticado que se desvelara el contenido de estas investigaciones antes de que fuera desvelado por la Guardia Civil.

De Olano, por su parte, ha contestado al ministro que «Cerdán decía lo mismo y ahora está en prisión. »Usted primero negó que conociera a Koldo, mentira, después negó que conocera a Aldama, mentira, dijo que no sabía nada del contrato de las mascarillas, mentira«, ha expuesto el diputado popular, que considera que los miembros del Gobierno y del PSOE comparten un 'modus operandi'. »En el PSOE negaron la explotación sexual en los prostíbulos de la familia de Pedro Sánchez, negaron que hubiera prostitutas contratadas con dinero público en los ministerios, negaron amaños y mordidas, negaron los sobres en efectivo y negaron la financiación ilegal del PSOE que sí señala el informe de la UCO. Cuando se van conociendo evidencias, apelan ustedes al mantra de los bulos, las mentiras y el fango, pero eso ya no cuela«, ha ampliado.