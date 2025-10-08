El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ángel Víctor Torres, entre Luis Planas e Isabel Rodríguez. EFE

Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO

El responsable de Política Territorial cree que la investigación de la Guardia Civil demostrará que no ha pedido «comisiones» ni ha estado con «mujeres explotadas sexualmente»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:24

Comenta

El PP ha puesto este miércoles en su diana al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por un informe que la Unidad Central Operativa ( ... UCO) de la Guardia Civil tiene previsto publicar de forma inminente sobre sus presuntos vínculos con la 'trama Koldo' en la compra de mascarillas cuando era presidente del Gobierno de Canarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  5. 5

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  8. 8

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  9. 9 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  10. 10 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO

Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO