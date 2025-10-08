El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en la sesión de control. EFE

El PP sentará a Sánchez en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado por «estar pringado». «Ánimo, Alberto», replica el presidente

Sánchez esgrime su agenda social para defenderse de los ataques del PP por las nuevas revelaciones sobre Ábalos y Cerdán

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:15

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido llevará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación del ... Senado que investiga la corrupción del PSOE. «Usted está pringado», le ha espetado Feijóo durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  5. 5 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  10. 10

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP sentará a Sánchez en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado por «estar pringado». «Ánimo, Alberto», replica el presidente

El PP sentará a Sánchez en la comisión del &#039;caso Koldo&#039; en el Senado por «estar pringado». «Ánimo, Alberto», replica el presidente