Graves altercados en la Universidad Autónoma de Barcelona por la presencia del ultra Vito Quiles
S'ha acabat

El agitador de extrema derecha acude finalmente al campus como había anunciado

Cristian Reino

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:40

Comenta

El anuncio de la presencia de Vito Quiles, comunicador de la extrema derecha, en el campus de la UAB, en Bellaterra (Barcelona), ha provocado este jueves un duro enfrentamiento entre grupos españolistas y manifestantes independentistas, con lanzamiento mutuo de piedras y huevos, que ha obligado a los Mossos a intervenir y cargar para que los disturbios no fueran a más y para separar a unos y otros.

Finalmente, el agitador ultra no ha pronunciado la conferencia en el campus de la UAB, en Cerdanyola como había previsto. Había anunciado su presencia en un acto dentro del recinto universitario. Tras el asesinato de Charlie Kirk, anunció una gira por universidades españolas, que llamó 'Tour de la España combativa«. La primera etapa de la gira era este jueves en la UAB, una universidad en la que desde hace años se producen enfrentamientos entre los sindicatos de estudiantes de signo independentista y la plataforma estudiantil constitucionalista S'ha Acabat.

El rectorado no había autorizado el acto anunciado por Quiles. El órgano de gobierno de la universidad señaló que no había recibido la solicitud previa y por tanto el agitador no contaba con el aval para poder celebrar un acto en un aula del campus. Según S'ha Acabat, cursó una petición para celebrar la conferencia y el rectorado le respondió que todas las salas estaban ocupadas. Quiles tenía intención de presentarse en cualquier caso y así ha sido. No ha podido pronunciar una conferencia como quería, pero sí ha hecho acto de presencia a las afueras de la facultad de veterinaria de la UAB, pero no en el edificio central, en medio del campus, como pretendía.

Ha sido jaleado por sus seguidores al grito de «libertad, libertad» y «Vito, Vito». En redes sociales ha denunciado que una «universidad debe proteger a los estudiantes y su derecho constitucional de reunión y manifestación». «Lo que la UAB hace es proteger a los terroristas callejeros que revientan sus instalaciones», ha asegurado. «Es el mundo al revés. No lo permitiremos», ha rematado. «Venimos a ejercer la libertad», ha asegurado megáfono en mano, en el campus. «Quiero denunciar la colaboración del rectorado con los maleantes, con los que vienen a tirar piedras», ha afirmado.

¿Pero quién es este comunicador? Su nombre completo es Vito Zoppellari Quiles, nació en Elche hace 25 años. Trabaja en EDATV, un medio de ultraderecha fundado por Javier Negro, y también ejerció como responsable de comunicación de 'Se acabó la fiesta', el partido con el que Alvise Pérez acudió a las elecciones europeas. Empezó estudios de periodismo, pero no los acabó. Está detrás de algunas concentraciones frente a la sede del PSOE en Ferraz.

